中日がDeNAを完封で下す

先発投手：中日は中西聖輝が1回0失点の好投（1安打1奪三振）、DeNAのA・コックスは2回2失点で敗戦投手 得点経過： 1回表：中日が2点を追加 注目選手：中日の細川成也が1本塁打、2打点の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 9 7 2 0 .778 -
2 阪神 10 7 3 0 .700 0
3 広島 9 5 4 0 .556 2
4 巨人 10 5 5 0 .500 2
5 DeNA 10 3 7 0 .300 4
6 中日 10 2 8 0 .200 5

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 10 7 3 0 .700 -
2 楽天 10 5 4 1 .556 1
3 オリックス 10 5 5 0 .500 2
3 日本ハム 10 5 5 0 .500 2
5 ロッテ 10 4 6 0 .400 3
6 西武 10 3 6 1 .333 3