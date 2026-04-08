バッド・バニー「奇跡の初日本公演」コンサートフィルム、Spotifyで独占公開

バッド・バニーによるアジア初パフォーマンスとして、3月7日（土）千葉JPFドームにて開催された「Spotify Presents Billions Club Live with Bad Bunny」。同公演の模様を収録したコンサートフィルム「Spotify Presents: Billions Club Live with Bad Bunny」が、本日4月8日（水）23時よりSpotifyにて独占公開される。

会場にはSpotifyのトップファン約2,300名が集結し、歴史的なステージに熱狂した。ライブでは、Spotifyで10億回再生を突破した「Billions Club」入りを果たしている楽曲のうち、厳選された17曲を披露（3月30日時点では「EoO」がマイルストーンを達成したことで、バッド・バニーのBillions Club入り楽曲は計30曲に達している）。

長年のクリエイティブパートナーであるStillzが監督およびフォトグラファーを務めた本編は、全42分にわたる見応えのある内容となっている。「Tití Me Preguntó」「Yonaguni」「NUEVAYoL」といった代表曲8曲のパフォーマンスに加え、「MIA」のサルサアレンジといった初公開の演出も収録。さらに、バッド・バニー自身が自らのキャリアやファンとのつながりについて語る独占コメンタリーも含まれており、彼の音楽観に深く触れることができる。

「Billions Club」は、フラッグシッププレイリストや記念盾の贈呈、動画シリーズなどを通じてアーティストを祝うSpotifyの代表的なプログラム。今回のようなコンサートや長編映像作品の展開は、アーティストとファンをより強固につなぐSpotifyならではの体験といえる。本作はモバイルおよびTVデバイスでの視聴が可能。多言語字幕にも対応しているため、日本のファンも字幕付きで楽しむことができる。

■ Bad Bunny コメント

「東京をはじめ、これほど多くの場所でパフォーマンスができるようになるとは想像もしていませんでした。ただ、音楽と、自分がやっていることへの愛情が、ここまで連れてきてくれました。好きなことを、心を込めてやり続ければ、想像もしなかった場所に辿り着けるということを改めて実感しています。」

（7分48秒〜8分17時点、※一部表現を整えて掲載）

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コンサートフィルム

「Spotify Presents: Billions Club Live with Bad Bunny」

視聴URL：https://open.spotify.com/episode/3OXnGYbFZouuRf5teDzogT