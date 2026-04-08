大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間8日、トロント・ブルージェイズと戦い4-1で勝利した。この試合では大谷が相手のブランドン・バレンズエラ捕手と接触する場面があったが、同捕手は反省の意を示しているという。米メディア『クラッチポインツ』が報じた。

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アクシデントが起こったのは、3-0とドジャース3点リードで迎えた5回表無死一塁でのこと。第3打席に入った大谷が初球を見送った後、バレンズエラは一塁へけん制球を投げたが、投げ下ろした右手が大谷の左肘付近に接触してしまった。

大谷は患部を押さえながら顔をゆがめつつも、途中交代はせずに出場を続行。9日の試合では先発が予定されていることもあり状態が心配されたが、デーブ・ロバーツ監督は試合後、翌日の出場には問題ないと語ったという。

同メディアは「彼に謝ったよ。受け取ってくれたかは分からないけど、とにかく謝ったんだ」というバレンズエラのコメントを伝えつつ、「大谷は直近5試合で3本塁打を放っている。肘付近への偶発的な接触は、この優れた調子を崩すほどのものなのだろうか。ドジャースはその点について心配していないようだ。彼は明日登板予定となっているが、バエンズエラは打席に立つ際、わだかまりが残っていないことを願っているだろう」と記している。

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