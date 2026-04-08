西武は8日、5月29日（金）からベルーナドームで開催する日本生命セ・パ交流戦2026で『交流戦シリーズ2026 ―黒獅子奮迅―』を開催すると発表した。期間中の9試合では、球団史上初となる全身黒を基調とした『Lions Black Modeユニフォーム』を選手たちが着用し、セ・リーグ球団と戦う。

百獣の王ライオンの世界において、漆黒のたてがみは、数々の激闘をくぐり抜け、圧倒的な生命力と力強さを誇る真の王者だけに宿る「絶対的な強さの証」とされている。「Lions Black Modeユニフォーム」は、そんな「戦いに勝ち続けることで黒くなる、獅子の鬣」を表現したデザインで、Tシャツなどと組み合わせて街でも着こなせる洗練されたクールな仕上がりとしている。5月30日（土）のDeNA戦では、ユニフォームを来場者全員に配布する。

また、6月9日（火）～11日（木）の広島戦では、高校吹奏楽部と大学応援部との特別応援イベントを開催。9日（火）は西川愛也の出身校である花咲徳栄高校吹奏楽部、10日（水）は渡邉勇太朗と蛭間拓哉の出身校である浦和学院高校吹奏楽部が昨年に引き続き演奏を披露する。そして、11日（木）は石井一成選手と蛭間拓哉選手の出身校である早稲田大学応援部が初来場し、ライオンズの選手たちを後押しする特別応援を実施。

さらに、交流戦期間中のゲストとして、9日（火）には歌手の山崎育三郎さんが来場する。山崎さんは小学生の頃、野球の全国大会で当時の西武ライオンズ球場のマウンドに立った経験があり、当日は試合前のミニライブにて元高校球児との対談で生まれたエールソング「誰が為」の歌唱や、セレモニアルピッチに挑戦する。その他のゲストやイベント情報などは、決まり次第オフィシャルサイトなどで発表となる。

▼ 桑原将志

「今年の交流戦限定ユニフォームは球団史上初の全身“黒”ということで、とてもクールでインパクトのあるデザインだと思います。このユニフォームにふさわしいプレーで交流戦を戦い抜き、勝利に貢献できるよう全力でプレーします」