「長打力で十分に補える」村上宗隆、三振の多さは想定内！　圧倒的な本塁…

村上宗隆 最新情報

シカゴ・ホワイトソックスに所属する26歳の村上宗隆内野手は、4日（日本時間5日）のトロント・ブルージェイズ戦以降ホームランを打てておらず、懸念されていた三振数の多さが目立ってきている。ただ、チームが村上に求めているのは圧倒的な本塁打数であると、米メディア『ワールドベースボール』が報じた。

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村上が東京ヤクルトスワローズからポスティング公示された当初、長期契約で1億ドル（約159億円）以上になるとの予測もあった。

2022年には141試合で56本塁打を記録しており、パワーヒッターとしての実力が、早くから米国にも知れ渡っていたからである。

実際、ニューヨーク・メッツのデビッド・スターンズ編成本部長が来日して視察したこともあった。

しかし、予想とは裏腹に市場に出てもロサンゼルス・ドジャースなどの強豪チームは獲得に乗り出さず、静かな状態が続く。

最終的に補強に動いたのはホワイトソックスで、村上と2年総額3400万ドル（約53億4000万円）の契約を結んでいる。

予想外の事態に至った背景には、空振りの多さと守備の懸念があったとされる。

開幕戦から3試合連続でホームランを放った一方で、直近5試合では16打数2安打と振るわず、改めて課題が浮き彫りになった。

それに故に、村上に対して懐疑的な見方も広がりつつある。

だが、同メディアは「NPBからの移籍にあたって、村上に関して最も懸念されていたのは、パワーが通用するかどうかと三振の多さだった。

これまでのところ、三振の多さは現時点でも課題となっているが、その一方で長打力で十分に補っている。

開幕から最初の3試合でそれぞれ本塁打を放ち、すでに今季4本塁打に到達。

ブルージェイズ戦でもホームランを放ち、前年のア・リーグ王者相手のスイープに貢献した。

OPSは.900近くに達しており、このまま本塁打を量産できるのであれば、ホワイトソックスとしても多少の三振は許容できるだろう。

カイル・シュワーバーのように、多くの三振を喫しながらも安定した長打力で長く成功したキャリアを築いている選手もいるからだ」と伝え、想定内との見解を示した。

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