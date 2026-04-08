○ ブルージェイズ 4－3 ドジャース ●

＜現地時間4月8日 ロジャース・センター＞

トロント・ブルージェイズが本拠地3連戦のスイープ負けを回避。岡本和真内野手（29）は「5番・三塁」でフル出場したが、4打数無安打に終わった。

岡本は二刀流出場の大谷翔平と日米通じて初対戦。初回、二死一、二塁の好機で第1打席に立つも、カウント1-2から外角低め100.1マイル（約161.1キロ）のフォーシームで空振り三振。3回裏の第2打席は1点を先制した直後、なおも二死二塁の好機だったが、内角ボールゾーンに食い込むシンカーで一飛に打ち取られた。

連敗中のブルージェイズは大谷から再三チャンスを作りながらも、6回まで1得点と苦戦。先発右腕ディラン・シースも先制直後の4回表に同点とされ、6回表には無死満塁と走者を溜めたところで降板。救援陣がこの回に逆転を許し、7回表には2点差へ拡大された。

それでも7回裏、1番ジョージ・スプリンガー、2番ドールトン・バーショの連続タイムリーで試合を再び振り出しに。続く8回裏にも一死一、三塁とすると、一塁走者アンドレス・ヒメネスの盗塁が捕手ウィル・スミスの悪送球を誘って逆転に成功。守護神ジェフ・ホフマンがこのリードを守り抜き、連敗を「6」でストップさせた。