「最悪ではないが」菊池雄星、8奪三振も敗戦投手に！？　3登板で防御率6.7…

菊池雄星 最新情報
ロサンゼルス・エンゼルスに所属する34歳の菊池雄星投手は7日（日本時間8日）、アトランタ・ブレーブス戦に登板し5回まで投げて6安打8奪三振4失点の成績を残し、敗戦投手となった。今季は不安定なスタートを切っていると、米メディア『CBSスポーツ』が報じている。
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初回を三者凡退に抑えるが、2回には二死3塁のピンチからエリ・ホワイト外野手にタイムリーツーベースヒットを許し、1点を奪われてしまう。
それでも3回は4人で終わらせ、冷静さを保っているように見えた。
しかし、4回にはオースティン・ライリー内野手、ヨナ・ハイム捕手にヒットを打たれるなど、大崩れして3失点を喫し、一気に逆転された。
5回は再び三者凡退に抑える活躍を見せるが、打線の援護はなく、ブレーブスにリードを許したまま降板する。
エンゼルスは初回の2点にとどまり、2-7の敗戦を喫した。
菊池は今季ここまでの3登板で0勝2敗、防御率6.75、16奪三振をマークしている。
この結果を踏まえ、同メディアは「菊池は初回に2点の援護をもらったものの、それを守りきることができなかった。
2回にはアトランタに1点を返され、4回には3安打と四球で3点を失ってしまった。
ただ、内容が完全に最悪だったわけではない。
空振りを15個奪い、今季最多となる8奪三振を記録した。
それでも、登板した直近の3試合で0勝2敗、防御率6.75と苦しい数字が続いている。
次回登板で巻き返しを図りたいところだが、ニューヨークでのヤンキース戦という厳しい試合が待っている」との評価を下した。
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