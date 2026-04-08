菅野智之 最新情報

コロラド・ロッキーズに所属する36歳の菅野智之投手は、今季ここまで2試合で登板し、安定した成績を残している。この調子が続けば、今季終了後に再契約を結ぶという未来もあるかもしれないが、米紙『デンバー・ポスト』のパトリック・サンダース記者はそう思っていないようだ。

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菅野は今オフ、契約満了に伴いボルチモア・オリオールズを去り、フリーエージェント（FA）として次の所属先を探した。

最終的に見つかったのがロッキーズで、同球団と1年総額510万ドル（約8億2000万円）の契約を結んでいる。

まだサンプル数は少ないが、菅野は最初の2試合の登板で1勝0敗、防御率1.69、9奪三振を記録するなど、最高のスタートを切っている。

当然ながら、菅野に対する期待度は高まっており、あるファンから「サンプル数は少ないものの、私はとても感銘を受けている。

今季終了後に再契約すると思う？それとも今回限りだろうか？」との質問が、同紙のもとに届いた。

その質問にサンダース記者が答え「私も菅野には感心しているよ。

彼は巧みな投球術を持つ投手だ。

1年総額510万ドルの契約なので、コロラドでは今季限りになると思う。

彼は36歳であり、再建中のロッキーズが37歳になる彼と再契約するとは考えにくい。

もしこのまま好投を続ければ、トレード期限までにロッキーズが彼を放出しても不思議ではない。それが取るべき方針でしょう」と語っている。

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