ドジャース 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは今オフ、カイル・タッカー外野手やエドウィン・ディアス投手など積極的な補強に動いた。しかし、ドジャースの補強は止まらず、レギュラーシーズンが始まってもトレードで補強をするかもしれない。米メディア『ニュースウィーク』のアーネスト・コバ記者が言及した。

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ドジャースには、マイアミ・マーリンズのエースであるサンディ・アルカンタラ投手をトレードで獲得する可能性が浮上している。アルカンタラは今季、2勝0敗、防御率0.00と完全復活の兆しを見せており、かつてのサイ・ヤング賞投手としての実力を取り戻しつつある。

しかし、契約が今季で切れることもあり、マーリンズは放出を検討していると見られている。アルカンタラは、今季の7月末のトレード期限に向けて最大級の目玉になるだろう。

この状況を受け、ドジャースはアルカンタラを獲得するために、ホスエ・デ・パウラ外野手、マイク・シロタ外野手、アレックス・フリーランド内野手を放出すべきだとされている。

注目の集まるアルカンタラとドジャースについて、コバ氏は「デーブ・ロバーツ率いるドジャースは、戦力を強化するために躊躇なくトレードを成立させてきた。佐々木朗希投手の苦戦を考えれば、さらなる戦力を加える可能性は否定できないだろう」と言及した。

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