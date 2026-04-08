● ホワイトソックス 3 － 5 オリオールズ ○

＜現地時間4月8日 レート・フィールド＞

ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が8日（日本時間9日）、本拠地でのオリオールズ戦に「2番・一塁」でフル出場。4打数1安打1四球の打撃結果でチームは3連敗となった。

2試合ぶりにスタメン復帰した村上。一死無走者で迎えた初回の第1打席は1ボール後の直球を一・二塁間へ弾き返したが、二塁手の好捕に阻まれ二ゴロに倒れた。

イニング先頭だった3回の第2打席は、低めシンカーを打ち損じたボテボテのゴロがラッキーな二塁内野安打に。これが4日（同5日）のブルージェイズ戦で4号2ランを放って以来、4試合ぶりの安打となった。

一死一塁だった5回の第3打席は、2球で追い込まれたあとじっくりとボール球を見極め四球。先頭で3番手左腕・ウォルフラムと対戦した7回の第4打席は空振り三振に倒れた。

2点を追う9回の第5打席は一死一塁で5番手右腕・ガルシアと対戦。同点の一発に期待がかかるも、ガルシアのチェンジアップを3度空振りし三振に倒れた。この日は4打数1安打、1四球2三振の打撃結果。今季の打率は.205、OPSは.846となった。

ホワイトソックスは2度のリードを守れず2戦連続の逆転負け。今季2度目の同一カード3連敗を喫し、再び借金4となった。