◆ ルーキーバッテリーで逃げ切り！高木氏「こういうふうに使い切ると…」

西武は8日、ソフトバンクと対戦し2－1で勝利した。先発の髙橋光成が8回2安打無失点の快投を見せると、9回はドラフト2位左腕・岩城颯空がマウンドへ。四球と安打で無死一・三塁のピンチを招き、栗原陵矢の適時打で1点を失うも、柳田悠岐・山川穂高・中村晃を打ち取り3セーブ目を挙げた。

ドラフト1位捕手・小島大河とのルーキーバッテリーで逃げ切った西武。8日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』のMC・高木豊氏が「ドラフト1位・2位のルーキーが、髙橋の勝ちを消すかも分からないという局面。西口監督はよく使い切りましたよ」と采配に注目すると、解説の今江敏晃氏は「これはやはり投手出身の監督だからこそできることではないかと思う。僕は野手なので、心配になって経験のある投手をというふうに思いがちだが、西口監督の度胸はすごいなと思った」と分析した。

さらに高木氏が「こういうふうに使い切ると、この2人も成長していくよね」と語ると、もう1人の解説・坂口智隆氏は「自信になりますよね。これで次から落ち着いて最後を締めくくれると思う」と評価。高木氏は「やはり西口監督は度胸が据わっているね」と感嘆した。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』