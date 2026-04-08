大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は7日（日本時間8日）、トロント・ブルージェイズ戦に「1番・指名打者（DH）」でスタメン出場。第3打席では捕手が投手に返球する際の腕が大谷に当たり、一時試合が中断する場面が見られた。米メディア『クラッチ・ポインツ』のマティ・ブライシュ記者が言及した。

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打席に立った大谷は、捕手の送球動作が腕に当たって違和感を訴え、一時プレーを中断した。トレーナーらが駆け寄る事態となり、ファンの間では過去に手術した腕への影響が懸念された。

しかし数分後、大谷はそのまま打席に復帰。結果は右翼フライに終わったものの、自力でベンチへ戻り、医療スタッフの補助も不要だったことから、大事には至らなかったと見られる。

大谷は今季序盤、やや静かなスタートだったが、その後は復調の気配を示した。ワシントン・ナショナルズ戦からブルージェイズ戦にかけて4試合連続で複数安打を記録するなど、打撃は好調を維持している。

心配された大谷についてブライシュ氏は「山本由伸投手が昨季のワールドシリーズで対戦したチームに好投を見せる中、ブランドン・バレンズエラ捕手が送球した際、大谷が不快感を示し、一時は大惨事になりかけた」と言及した。

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