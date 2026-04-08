ヤクルト、阪神に1点リードで後半戦へ

1回にヤクルトが先制するも、阪神が佐藤輝、木浪の活躍で逆転。しかし6回、ヤクルト古賀の適時打などで2点を奪い、3-2とリードを奪い返した。接戦を制し、勝利を掴むのはどちらか。

【スタメン】

阪神: 1(中)近本　光司 2(二)中野　拓夢 3(右)森下　翔太 4(三)佐藤　輝明 5(一)大山　悠輔 6(遊)木浪　聖也 7(捕)坂本　誠志郎 8(左)福島　圭音 9(投)Ｅ・ルーカス

ヤクルト: 1(遊)長岡　秀樹 2(左)Ｄ・サンタナ 3(捕)古賀　優大 4(一)Ｊ・オスナ 5(中)岩田　幸宏 6(右)増田　珠 7(三)赤羽　由紘 8(二)伊藤　琉偉 9(投)松本　健吾

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 9 7 2 0 .778 -
2 阪神 10 7 3 0 .700 0
3 広島 9 5 4 0 .556 2
4 巨人 10 5 5 0 .500 2
5 DeNA 10 3 7 0 .300 4
6 中日 10 2 8 0 .200 5

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 10 7 3 0 .700 -
2 楽天 10 5 4 1 .556 1
3 オリックス 10 5 5 0 .500 2
3 日本ハム 10 5 5 0 .500 2
5 ロッテ 10 4 6 0 .400 3
6 西武 10 3 6 1 .333 3