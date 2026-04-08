ヤクルト、阪神に1点リードで後半戦へ
1回にヤクルトが先制するも、阪神が佐藤輝、木浪の活躍で逆転。しかし6回、ヤクルト古賀の適時打などで2点を奪い、3-2とリードを奪い返した。接戦を制し、勝利を掴むのはどちらか。
【スタメン】
阪神: 1(中)近本 光司 2(二)中野 拓夢 3(右)森下 翔太 4(三)佐藤 輝明 5(一)大山 悠輔 6(遊)木浪 聖也 7(捕)坂本 誠志郎 8(左)福島 圭音 9(投)Ｅ・ルーカス
ヤクルト: 1(遊)長岡 秀樹 2(左)Ｄ・サンタナ 3(捕)古賀 優大 4(一)Ｊ・オスナ 5(中)岩田 幸宏 6(右)増田 珠 7(三)赤羽 由紘 8(二)伊藤 琉偉 9(投)松本 健吾
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「ヤクルトスワローズ」のニュースまとめ
「阪神タイガース」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|9
|7
|2
|0
|.778
|-
|2
|阪神
|10
|7
|3
|0
|.700
|0
|3
|広島
|9
|5
|4
|0
|.556
|2
|4
|巨人
|10
|5
|5
|0
|.500
|2
|5
|DeNA
|10
|3
|7
|0
|.300
|4
|6
|中日
|10
|2
|8
|0
|.200
|5
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|10
|7
|3
|0
|.700
|-
|2
|楽天
|10
|5
|4
|1
|.556
|1
|3
|オリックス
|10
|5
|5
|0
|.500
|2
|3
|日本ハム
|10
|5
|5
|0
|.500
|2
|5
|ロッテ
|10
|4
|6
|0
|.400
|3
|6
|西武
|10
|3
|6
|1
|.333
|3