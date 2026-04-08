中日、筒香・細川の打棒でDeNAを突き放す

中日が1回に細川の2点適時打などで2点を先制。DeNAは3回に筒香の2ランで追いつくも、6回に中日が村松の2点打で勝ち越し、4-2でリード。両チームにホームランも飛び出す点の取り合いとなっている。

【スタメン】

ＤｅＮＡ: 1(二)牧　秀悟 2(左)佐野　恵太 3(一)筒香　嘉智 4(三)宮﨑　敏郎 5(捕)山本　祐大 6(右)Ｃ・ヒュンメル 7(中)蝦名　達夫 8(遊)石上　泰輝 9(投)Ａ・コックス

中日: 1(三)福永　裕基 2(二)田中　幹也 3(中)花田　旭 4(左)細川　成也 5(一)Ｊ・ボスラー 6(右)Ｏ・カリステ 7(捕)木下　拓哉 8(投)中西　聖輝 9(遊)村松　開人

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 9 7 2 0 .778 -
2 阪神 10 7 3 0 .700 0
3 広島 9 5 4 0 .556 2
4 巨人 10 5 5 0 .500 2
5 DeNA 10 3 7 0 .300 4
6 中日 10 2 8 0 .200 5

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 10 7 3 0 .700 -
2 楽天 10 5 4 1 .556 1
3 オリックス 10 5 5 0 .500 2
3 日本ハム 10 5 5 0 .500 2
5 ロッテ 10 4 6 0 .400 3
6 西武 10 3 6 1 .333 3