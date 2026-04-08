中日、筒香・細川の打棒でDeNAを突き放す

中日が1回に細川の2点適時打などで2点を先制。DeNAは3回に筒香の2ランで追いつくも、6回に中日が村松の2点打で勝ち越し、4-2でリード。両チームにホームランも飛び出す点の取り合いとなっている。

【スタメン】

ＤｅＮＡ: 1(二)牧 秀悟 2(左)佐野 恵太 3(一)筒香 嘉智 4(三)宮﨑 敏郎 5(捕)山本 祐大 6(右)Ｃ・ヒュンメル 7(中)蝦名 達夫 8(遊)石上 泰輝 9(投)Ａ・コックス

中日: 1(三)福永 裕基 2(二)田中 幹也 3(中)花田 旭 4(左)細川 成也 5(一)Ｊ・ボスラー 6(右)Ｏ・カリステ 7(捕)木下 拓哉 8(投)中西 聖輝 9(遊)村松 開人

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