大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースに所属する大谷翔平選手は、開幕から二刀流としてプレーしている。投手としては、日本時間8日終了時点でまだ1登板していないが、最終的な登板数がどれだけの数字になるのかは不透明な部分が大きいようだ。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。

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同メディアは「デーブ・ロバーツ監督は大谷が今季どれだけ投げることになるのかについて、まだ確信は持てていないようだ。現時点では右腕の状態を日々見ながら判断していく考えであり、そこから方針を決めていくとしている」としつつ、「“どれくらい投げるのか”という問いはもっともだと思う。ただ、これは正確に測れるものではない。そう思いたい人もいるだろうし、実際そう考えている人もいるかもしれないが、すべてのイニングが同じ価値というわけではない。すべての投球が同じというわけでもないんだ」という同監督のコメントを紹介。

続けて、「ドジャースにとって重要なのは、大谷が再びポストシーズンで万全の状態にあることを確保することであり、そのためにシーズン中に休養を与える可能性もある。チームが最も避けたいのは、彼が再びマウンドで負傷することだ。そのため、双方にとって慎重な対応が極めて重要となる」と記している。

見ている側としては投打両方でのフル稼働を期待してしまうが、チームは重大なアクシデントが起こらないように細心の注意を払っているようだ。

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