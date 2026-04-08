オリックス、ロッテに8点リードで終盤へ

オリックスが1回裏に2点先制、2回表にロッテが1点を返すも、5回裏に3点、6回裏に1点を追加し、9-1とリードを広げた。宗、西川、シーモアの打線が活発で、打点と得点を重ねている。

【スタメン】

オリックス: 1(三)宗　佑磨 2(中)渡部　遼人 3(左)西川　龍馬 4(一)太田　椋 5(指)Ｂ・シーモア 6(捕)森　友哉 7(遊)紅林　弘太郎 8(右)杉澤　龍 9(二)野口　智哉 10(投)Ａ・エスピノーザ

ロッテ: 1(中)髙部　瑛斗 2(右)藤原　恭大 3(左)西川　史礁 4(一)Ｎ・ソト 5(三)寺地　隆成 6(二)藤岡　裕大 7(指)Ｇ・ポランコ 8(捕)松川　虎生 9(遊)友杉　篤輝 10(投)Ａ・ジャクソン

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 9 7 2 0 .778 -
2 阪神 10 7 3 0 .700 0
3 広島 9 5 4 0 .556 2
4 巨人 10 5 5 0 .500 2
5 DeNA 10 3 7 0 .300 4
6 中日 10 2 8 0 .200 5

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 10 7 3 0 .700 -
2 楽天 10 5 4 1 .556 1
3 オリックス 10 5 5 0 .500 2
3 日本ハム 10 5 5 0 .500 2
5 ロッテ 10 4 6 0 .400 3
6 西武 10 3 6 1 .333 3