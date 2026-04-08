オリックス、ロッテに8点リードで終盤へ
オリックスが1回裏に2点先制、2回表にロッテが1点を返すも、5回裏に3点、6回裏に1点を追加し、9-1とリードを広げた。宗、西川、シーモアの打線が活発で、打点と得点を重ねている。
【スタメン】
オリックス: 1(三)宗 佑磨 2(中)渡部 遼人 3(左)西川 龍馬 4(一)太田 椋 5(指)Ｂ・シーモア 6(捕)森 友哉 7(遊)紅林 弘太郎 8(右)杉澤 龍 9(二)野口 智哉 10(投)Ａ・エスピノーザ
ロッテ: 1(中)髙部 瑛斗 2(右)藤原 恭大 3(左)西川 史礁 4(一)Ｎ・ソト 5(三)寺地 隆成 6(二)藤岡 裕大 7(指)Ｇ・ポランコ 8(捕)松川 虎生 9(遊)友杉 篤輝 10(投)Ａ・ジャクソン
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「オリックスバッファローズ」のニュースまとめ
「ロッテマリーンズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|9
|7
|2
|0
|.778
|-
|2
|阪神
|10
|7
|3
|0
|.700
|0
|3
|広島
|9
|5
|4
|0
|.556
|2
|4
|巨人
|10
|5
|5
|0
|.500
|2
|5
|DeNA
|10
|3
|7
|0
|.300
|4
|6
|中日
|10
|2
|8
|0
|.200
|5
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|10
|7
|3
|0
|.700
|-
|2
|楽天
|10
|5
|4
|1
|.556
|1
|3
|オリックス
|10
|5
|5
|0
|.500
|2
|3
|日本ハム
|10
|5
|5
|0
|.500
|2
|5
|ロッテ
|10
|4
|6
|0
|.400
|3
|6
|西武
|10
|3
|6
|1
|.333
|3