西武、1点リードで後半戦へ
1回表に西武が小島、渡部の本塁打で2点を先制。ソフトバンクは3回裏に栗原の打点で1点を返し、1点差で後半戦に突入。西武は渡部が3安打と活躍。
【スタメン】
ソフトバンク: 1(右)柳町 達 2(左)近藤 健介 3(三)栗原 陵矢 4(指)柳田 悠岐 5(一)山川 穂高 6(二)牧原 大成 7(遊)川瀬 晃 8(捕)海野 隆司 9(中)周東 佑京 10(投)徐 若熙
西武: 1(左)桑原 将志 2(遊)源田 壮亮 3(捕)小島 大河 4(指)仲三 優太 5(三)渡部 聖弥 6(右)林 安可 7(二)外崎 修汰 8(中)岸 潤一郎 9(一)平沢 大河 10(投)髙橋 光成
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「西武ライオンズ」のニュースまとめ
「ソフトバンクホークス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|9
|7
|2
|0
|.778
|-
|2
|阪神
|10
|7
|3
|0
|.700
|0
|3
|広島
|9
|5
|4
|0
|.556
|2
|4
|巨人
|10
|5
|5
|0
|.500
|2
|5
|DeNA
|10
|3
|7
|0
|.300
|4
|6
|中日
|10
|2
|8
|0
|.200
|5
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|10
|7
|3
|0
|.700
|-
|2
|楽天
|10
|5
|4
|1
|.556
|1
|3
|オリックス
|10
|5
|5
|0
|.500
|2
|3
|日本ハム
|10
|5
|5
|0
|.500
|2
|5
|ロッテ
|10
|4
|6
|0
|.400
|3
|6
|西武
|10
|3
|6
|1
|.333
|3