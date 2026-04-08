西武、1点リードで後半戦へ

1回表に西武が小島、渡部の本塁打で2点を先制。ソフトバンクは3回裏に栗原の打点で1点を返し、1点差で後半戦に突入。西武は渡部が3安打と活躍。

【スタメン】

ソフトバンク: 1(右)柳町　達 2(左)近藤　健介 3(三)栗原　陵矢 4(指)柳田　悠岐 5(一)山川　穂高 6(二)牧原　大成 7(遊)川瀬　晃 8(捕)海野　隆司 9(中)周東　佑京 10(投)徐　若熙

西武: 1(左)桑原　将志 2(遊)源田　壮亮 3(捕)小島　大河 4(指)仲三　優太 5(三)渡部　聖弥 6(右)林　安可 7(二)外崎　修汰 8(中)岸　潤一郎 9(一)平沢　大河 10(投)髙橋　光成

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 9 7 2 0 .778 -
2 阪神 10 7 3 0 .700 0
3 広島 9 5 4 0 .556 2
4 巨人 10 5 5 0 .500 2
5 DeNA 10 3 7 0 .300 4
6 中日 10 2 8 0 .200 5

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 10 7 3 0 .700 -
2 楽天 10 5 4 1 .556 1
3 オリックス 10 5 5 0 .500 2
3 日本ハム 10 5 5 0 .500 2
5 ロッテ 10 4 6 0 .400 3
6 西武 10 3 6 1 .333 3