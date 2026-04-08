巨人、泉口の活躍で1点リード

巨人は6回終了時点で広島に2-1と1点リード。泉口友汰が1本塁打、2打点、3安打と打線を牽引。両チームとも得点のない静かな展開が続いている。

【スタメン】

広島: 1(中)大盛　穂 2(右)中村　奨成 3(遊)小園　海斗 4(三)佐々木　泰 5(左)Ｓ・ファビアン 6(二)菊池　涼介 7(捕)坂倉　将吾 8(一)Ｅ・モンテロ 9(投)森　翔平

巨人: 1(右)平山　功太 2(左)Ｔ・キャベッジ 3(遊)泉口　友汰 4(三)Ｂ・ダルベック 5(捕)岸田　行倫 6(一)増田　陸 7(中)松本　剛 8(二)浦田　俊輔 9(投)田中　将大

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 9 7 2 0 .778 -
2 阪神 10 7 3 0 .700 0
3 広島 9 5 4 0 .556 2
4 巨人 10 5 5 0 .500 2
5 DeNA 10 3 7 0 .300 4
6 中日 10 2 8 0 .200 5

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 10 7 3 0 .700 -
2 楽天 10 5 4 1 .556 1
3 オリックス 10 5 5 0 .500 2
3 日本ハム 10 5 5 0 .500 2
5 ロッテ 10 4 6 0 .400 3
6 西武 10 3 6 1 .333 3