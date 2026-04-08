巨人、泉口の活躍で1点リード
巨人は6回終了時点で広島に2-1と1点リード。泉口友汰が1本塁打、2打点、3安打と打線を牽引。両チームとも得点のない静かな展開が続いている。
【スタメン】
広島: 1(中)大盛 穂 2(右)中村 奨成 3(遊)小園 海斗 4(三)佐々木 泰 5(左)Ｓ・ファビアン 6(二)菊池 涼介 7(捕)坂倉 将吾 8(一)Ｅ・モンテロ 9(投)森 翔平
巨人: 1(右)平山 功太 2(左)Ｔ・キャベッジ 3(遊)泉口 友汰 4(三)Ｂ・ダルベック 5(捕)岸田 行倫 6(一)増田 陸 7(中)松本 剛 8(二)浦田 俊輔 9(投)田中 将大
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「読売ジャイアンツ」のニュースまとめ
「広島カープ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|9
|7
|2
|0
|.778
|-
|2
|阪神
|10
|7
|3
|0
|.700
|0
|3
|広島
|9
|5
|4
|0
|.556
|2
|4
|巨人
|10
|5
|5
|0
|.500
|2
|5
|DeNA
|10
|3
|7
|0
|.300
|4
|6
|中日
|10
|2
|8
|0
|.200
|5
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|10
|7
|3
|0
|.700
|-
|2
|楽天
|10
|5
|4
|1
|.556
|1
|3
|オリックス
|10
|5
|5
|0
|.500
|2
|3
|日本ハム
|10
|5
|5
|0
|.500
|2
|5
|ロッテ
|10
|4
|6
|0
|.400
|3
|6
|西武
|10
|3
|6
|1
|.333
|3