巨人、泉口の活躍で1点リード

巨人は6回終了時点で広島に2-1と1点リード。泉口友汰が1本塁打、2打点、3安打と打線を牽引。両チームとも得点のない静かな展開が続いている。

【スタメン】

広島: 1(中)大盛 穂 2(右)中村 奨成 3(遊)小園 海斗 4(三)佐々木 泰 5(左)Ｓ・ファビアン 6(二)菊池 涼介 7(捕)坂倉 将吾 8(一)Ｅ・モンテロ 9(投)森 翔平

巨人: 1(右)平山 功太 2(左)Ｔ・キャベッジ 3(遊)泉口 友汰 4(三)Ｂ・ダルベック 5(捕)岸田 行倫 6(一)増田 陸 7(中)松本 剛 8(二)浦田 俊輔 9(投)田中 将大

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