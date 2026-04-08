オリックス1点リード、宗・西川・シーモア活躍

1回裏にオリックスが宗、西川、シーモアの活躍で2点を先制。ロッテは2回表に1点を返し1点差とした。オリックスは宗、西川、シーモアがそれぞれ2打点、2得点（宗のみ）、2打点を記録し、序盤をリードして終えた。

【スタメン】

オリックス: 1(三)宗 2(中)渡部 3(左)西川 4(一)太田 5(指)シーモア 6(捕)森友 7(遊)紅林 8(右)杉澤 9(二)野口 10(投)エスピノーザ

ロッテ: 1(中)髙部 2(右)藤原 3(左)西川 4(一)ソト 5(三)寺地 6(二)藤岡 7(指)ポランコ 8(捕)松川 9(遊)友杉 10(投)ジャクソン

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 9 7 2 0 .778 -
2 阪神 10 7 3 0 .700 0
3 広島 9 5 4 0 .556 2
4 巨人 10 5 5 0 .500 2
5 DeNA 10 3 7 0 .300 4
6 中日 10 2 8 0 .200 5

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 10 7 3 0 .700 -
2 楽天 10 5 4 1 .556 1
3 オリックス 10 5 5 0 .500 2
3 日本ハム 10 5 5 0 .500 2
5 ロッテ 10 4 6 0 .400 3
6 西武 10 3 6 1 .333 3