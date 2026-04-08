阪神、序盤リードで中盤へ

1回表にヤクルトが先制したが、その裏に阪神が2点を奪い逆転。その後、両チームに追加点はなく、阪神が1点リードで3回を終えた。阪神は佐藤、木浪の打点で、ヤクルトは古賀が1打点を挙げた。

【スタメン】

阪神: 1(中)近本 2(二)中野 3(右)森下 4(三)佐藤 5(一)大山 6(遊)木浪 7(捕)坂本 8(左)福島 9(投)ルーカス

ヤクルト: 1(遊)長岡 2(左)サンタナ 3(捕)古賀 4(一)オスナ 5(中)岩田 6(右)増田 7(三)赤羽 8(二)伊藤 9(投)松本健

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「ヤクルトスワローズ」のニュースまとめ
「阪神タイガース」のニュースまとめ

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 9 7 2 0 .778 -
2 阪神 10 7 3 0 .700 0
3 広島 9 5 4 0 .556 2
4 巨人 10 5 5 0 .500 2
5 DeNA 10 3 7 0 .300 4
6 中日 10 2 8 0 .200 5

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 10 7 3 0 .700 -
2 楽天 10 5 4 1 .556 1
3 オリックス 10 5 5 0 .500 2
3 日本ハム 10 5 5 0 .500 2
5 ロッテ 10 4 6 0 .400 3
6 西武 10 3 6 1 .333 3