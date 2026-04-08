中日vsＤｅＮＡ、3回終え同点

1回表に細川、村松の活躍で中日が2点先制。3回裏、筒香の1号ソロなどでＤｅＮＡが同点に追いつく。互いに本塁打が飛び出す点の取り合いとなり、序盤を終えて2-2の同点。

【スタメン】

ＤｅＮＡ: 1(二)牧 2(左)佐野 3(一)筒香 4(三)宮﨑 5(捕)山本 6(右)ヒュンメル 7(中)蝦名 8(遊)石上 9(投)コックス

中日: 1(三)福永 2(二)田中 3(中)花田 4(左)細川 5(一)ボスラー 6(右)カリステ 7(捕)木下 8(投)中西 9(遊)村松

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 9 7 2 0 .778 -
2 阪神 10 7 3 0 .700 0
3 広島 9 5 4 0 .556 2
4 巨人 10 5 5 0 .500 2
5 DeNA 10 3 7 0 .300 4
6 中日 10 2 8 0 .200 5

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 10 7 3 0 .700 -
2 楽天 10 5 4 1 .556 1
3 オリックス 10 5 5 0 .500 2
3 日本ハム 10 5 5 0 .500 2
5 ロッテ 10 4 6 0 .400 3
6 西武 10 3 6 1 .333 3