中日vsＤｅＮＡ、3回終え同点
1回表に細川、村松の活躍で中日が2点先制。3回裏、筒香の1号ソロなどでＤｅＮＡが同点に追いつく。互いに本塁打が飛び出す点の取り合いとなり、序盤を終えて2-2の同点。
【スタメン】
ＤｅＮＡ: 1(二)牧 2(左)佐野 3(一)筒香 4(三)宮﨑 5(捕)山本 6(右)ヒュンメル 7(中)蝦名 8(遊)石上 9(投)コックス
中日: 1(三)福永 2(二)田中 3(中)花田 4(左)細川 5(一)ボスラー 6(右)カリステ 7(捕)木下 8(投)中西 9(遊)村松
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「中日ドラゴンズ」のニュースまとめ
「横浜DeNAベイスターズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
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|勝率
|差
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|ヤクルト
|9
|7
|2
|0
|.778
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|2
|阪神
|10
|7
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|.700
|0
|3
|広島
|9
|5
|4
|0
|.556
|2
|4
|巨人
|10
|5
|5
|0
|.500
|2
|5
|DeNA
|10
|3
|7
|0
|.300
|4
|6
|中日
|10
|2
|8
|0
|.200
|5
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|10
|7
|3
|0
|.700
|-
|2
|楽天
|10
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|.556
|1
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|オリックス
|10
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|.500
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|日本ハム
|10
|5
|5
|0
|.500
|2
|5
|ロッテ
|10
|4
|6
|0
|.400
|3
|6
|西武
|10
|3
|6
|1
|.333
|3