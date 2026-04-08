今日の運勢 4月9日（木）12星座占いランキング第1位は山羊座（やぎ座）！ あなたの星座は何位…!?

2026年4月9日（木）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）4月9日（木）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の草彅健太（くさなぎ・けんた）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は山羊座（やぎ座）！あなたの星座は何位……？人の温かさが巡ってくる日。与えることと受け取ることが自然にかみ合いそうです。気にかけていた人への連絡や、さりげないサポートが、ぐるっと巡って自分の豊かさとして戻ってくるでしょう。今日はいつもより長めのお風呂に入ると運気アップ。新しい扉が開く日。これまでの価値観や信念が刷新されるような気づきが訪れそう。海外の話や、普段触れない情報が思わぬヒントになることも。あえてやり直すという選択が、今日は大きな可能性を引き寄せます。誰かをお祝いする情報に触れると◎。競い合いの中に学びを見つける日。うまくいかなかった部分を素直に認めることが、次の一手につながります。楽しいと感じることに集中すると、実力が自然と磨かれていくでしょう。ヘアケアやネイルケアで、自分磨きも忘れずに。仲間との関係を育てる日。気持ちが多少揺れても、大切な人への信頼は手放さないで。「今は合わない」と感じても少し様子を見ましょう。焦らず、穏やかにつながりを大切にすることが必要です。今日はいつもより早めに寝るようにしましょう。束縛から自由になれる日。「～しなければ」という思い込みが薄れて、対人関係がぐっと楽になりそうです。相手に合わせすぎていたなら、自分のペースを取り戻すタイミング。より対等で心地よい形に近づくでしょう。ビタミンを意識的に多く摂ると◎転機になることがありそうな日。日常の中でふと感じる、変化の予感を大切にしましょう。コミュニケーションの中に思わぬチャンスが潜んでいます。いつもより少し視野を広げ、異なる意見にも耳を傾けてみて。普段以上に元気さを意識して動くと◎地道さが信頼を生む日。特に仕事などでは、勢いよく進めるより丁寧に積み上げる姿勢が評価されます。多少ブレーキがかかっても、着実な一歩のほうが今日は遠くまで届くでしょう。焦らず、目の前のことを誠実にこなして。靴紐は蝶結びにしてみて。心の傷に向き合える日。過去に受けた痛みや誤解を、今日は引きずらずに受け流しましょう。「もうこれ以上抱えなくていい」という気持ちが湧いてきたら、それが解放のサイン。映画や小説を楽しみつつ、一人の時間を使って静かに気持ちを整理して。内に答えがある日。外に求めるより、居場所や身近な人間関係を見直すことで、心の安定が取り戻せます。「もっと話し合えばよかった」と感じる相手がいるなら、今日がそのきっかけにぴったりなタイミングになりそう。リラクゼーショングッズを使うと◎お金の使い方に直感が走る日。気になるものへの投資欲が高まりやすい時です。「今これは本当に必要か？」をシンプルに問い直すだけで、後悔のない選択ができるでしょう。特に、勉強や新しい学びに向けた投資をしてみると良さそうです。リソースを慎重に扱いたい日。感情に流された判断は後回しにしましょう。不安が拭えない取引や契約は、今日は急がずに。信頼できる人に相談するか、情報をしっかり確認してから動くことが安心につながります。大木の生えた神社に行くと安定しそう。心身と向き合うことを優先したい日。気力はあっても体がついてこないと感じるなら、それは無理をしているサイン。「完璧にこなす」より「今日できることをきちんとやる」にシフトして。ゆっくり休むことも立派な準備です。不安に感じたら空を見上げると◎明日へ向けて地盤を固める一日になりそうです。今日は大きな行動より、これまで積み上げてきたものを丁寧に確認する時。「もうここを離れてもいいか」と感じている場所や関係があるなら、焦らなくて大丈夫です。次の景色はもうすぐそこまで来ています。今日の自分を信じて、静かに前を向きましょう。■監修者プロフィール：草彅健太（くさなぎ・けんた）東京・池袋占い館セレーネ所属。メンタルケアカウンセラー。鑑定件数は若い女性を中心に7,000件を超え、占いイベントやアプリの監修も手がける。また、イベントMCや声優としての活動もしており、芸能関係者からの依頼も多い。Webサイト：https://selene-uranai.com/YouTube：https://youtu.be/UHrZuZcHTj4