西武、序盤を1点リードで中盤へ
1回表に西武が小島、渡部の連続ホームランで1点を先制。その後、両チームともに得点を奪えず、3回を終えて西武が1-0とリードしている。ソフトバンクは栗原の打点も出ているが、追いつけていない。
【スタメン】
ソフトバンク: 1(右)柳町 2(左)近藤 3(三)栗原 4(指)柳田 5(一)山川 6(二)牧原大 7(遊)川瀬 8(捕)海野 9(中)周東 10(投)徐
西武: 1(左)桑原 2(遊)源田 3(捕)小島 4(指)仲三 5(三)渡部 6(右)林安可 7(二)外崎 8(中)岸 9(一)平沢 10(投)髙橋光
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「西武ライオンズ」のニュースまとめ
「ソフトバンクホークス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|9
|7
|2
|0
|.778
|-
|2
|阪神
|10
|7
|3
|0
|.700
|0
|3
|広島
|9
|5
|4
|0
|.556
|2
|4
|巨人
|10
|5
|5
|0
|.500
|2
|5
|DeNA
|10
|3
|7
|0
|.300
|4
|6
|中日
|10
|2
|8
|0
|.200
|5
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|10
|7
|3
|0
|.700
|-
|2
|楽天
|10
|5
|4
|1
|.556
|1
|3
|オリックス
|10
|5
|5
|0
|.500
|2
|3
|日本ハム
|10
|5
|5
|0
|.500
|2
|5
|ロッテ
|10
|4
|6
|0
|.400
|3
|6
|西武
|10
|3
|6
|1
|.333
|3