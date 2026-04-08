西武、序盤を1点リードで中盤へ

1回表に西武が小島、渡部の連続ホームランで1点を先制。その後、両チームともに得点を奪えず、3回を終えて西武が1-0とリードしている。ソフトバンクは栗原の打点も出ているが、追いつけていない。

【スタメン】

ソフトバンク: 1(右)柳町 2(左)近藤 3(三)栗原 4(指)柳田 5(一)山川 6(二)牧原大 7(遊)川瀬 8(捕)海野 9(中)周東 10(投)徐

西武: 1(左)桑原 2(遊)源田 3(捕)小島 4(指)仲三 5(三)渡部 6(右)林安可 7(二)外崎 8(中)岸 9(一)平沢 10(投)髙橋光

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 9 7 2 0 .778 -
2 阪神 10 7 3 0 .700 0
3 広島 9 5 4 0 .556 2
4 巨人 10 5 5 0 .500 2
5 DeNA 10 3 7 0 .300 4
6 中日 10 2 8 0 .200 5

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 10 7 3 0 .700 -
2 楽天 10 5 4 1 .556 1
3 オリックス 10 5 5 0 .500 2
3 日本ハム 10 5 5 0 .500 2
5 ロッテ 10 4 6 0 .400 3
6 西武 10 3 6 1 .333 3