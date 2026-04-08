日ハム楽天、投手戦で序盤終了

日本ハムと楽天は3回を終え、互いに無得点のまま序盤を終えた。両チームとも打線が楽天の投手陣を捉えきれず、投手戦の様相を呈している。日本ハムのカストロが lone homerun を放つも、追加点には繋がらなかった。

【スタメン】

楽天: 1(左)中島 2(二)小深田 3(中)辰己 4(三)黒川 5(一)ボイト 6(右)小郷 7(遊)村林 8(指)YG安田 9(捕)太田 10(投)古謝

日本ハム: 1(二)カストロ 2(一)清宮幸 3(指)レイエス 4(三)郡司 5(右)万波 6(左)野村 7(中)西川 8(捕)清水優 9(遊)山縣 10(投)北山

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 9 7 2 0 .778 -
2 阪神 10 7 3 0 .700 0
3 広島 9 5 4 0 .556 2
4 巨人 10 5 5 0 .500 2
5 DeNA 10 3 7 0 .300 4
6 中日 10 2 8 0 .200 5

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 10 7 3 0 .700 -
2 楽天 10 5 4 1 .556 1
3 オリックス 10 5 5 0 .500 2
3 日本ハム 10 5 5 0 .500 2
5 ロッテ 10 4 6 0 .400 3
6 西武 10 3 6 1 .333 3