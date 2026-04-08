日ハム楽天、投手戦で序盤終了
日本ハムと楽天は3回を終え、互いに無得点のまま序盤を終えた。両チームとも打線が楽天の投手陣を捉えきれず、投手戦の様相を呈している。日本ハムのカストロが lone homerun を放つも、追加点には繋がらなかった。
【スタメン】
楽天: 1(左)中島 2(二)小深田 3(中)辰己 4(三)黒川 5(一)ボイト 6(右)小郷 7(遊)村林 8(指)YG安田 9(捕)太田 10(投)古謝
日本ハム: 1(二)カストロ 2(一)清宮幸 3(指)レイエス 4(三)郡司 5(右)万波 6(左)野村 7(中)西川 8(捕)清水優 9(遊)山縣 10(投)北山
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「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ
「楽天ゴールデンイーグルス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|9
|7
|2
|0
|.778
|-
|2
|阪神
|10
|7
|3
|0
|.700
|0
|3
|広島
|9
|5
|4
|0
|.556
|2
|4
|巨人
|10
|5
|5
|0
|.500
|2
|5
|DeNA
|10
|3
|7
|0
|.300
|4
|6
|中日
|10
|2
|8
|0
|.200
|5
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|10
|7
|3
|0
|.700
|-
|2
|楽天
|10
|5
|4
|1
|.556
|1
|3
|オリックス
|10
|5
|5
|0
|.500
|2
|3
|日本ハム
|10
|5
|5
|0
|.500
|2
|5
|ロッテ
|10
|4
|6
|0
|.400
|3
|6
|西武
|10
|3
|6
|1
|.333
|3