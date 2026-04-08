巨人も広島も譲らず 0対0

巨人と広島の対戦は3回を終え、互いに無得点の投手戦となっている。両チームとも得点圏に走者は進めるものの、あと一本が出ず均衡が破れていない。巨人の泉口が3安打と気を吐いているが、チームの得点には結びついていない。序盤を終え、中盤の展開が注目される。

【スタメン】

広島: 1(中)大盛 2(右)中村奨 3(遊)小園 4(三)佐々木 5(左)ファビアン 6(二)菊池 7(捕)坂倉 8(一)モンテロ 9(投)森

巨人: 1(右)平山 2(左)キャベッジ 3(遊)泉口 4(三)ダルベック 5(捕)岸田 6(一)増田陸 7(中)松本 8(二)浦田 9(投)田中将

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