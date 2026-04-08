巨人も広島も譲らず 0対0
巨人と広島の対戦は3回を終え、互いに無得点の投手戦となっている。両チームとも得点圏に走者は進めるものの、あと一本が出ず均衡が破れていない。巨人の泉口が3安打と気を吐いているが、チームの得点には結びついていない。序盤を終え、中盤の展開が注目される。
【スタメン】
広島: 1(中)大盛 2(右)中村奨 3(遊)小園 4(三)佐々木 5(左)ファビアン 6(二)菊池 7(捕)坂倉 8(一)モンテロ 9(投)森
巨人: 1(右)平山 2(左)キャベッジ 3(遊)泉口 4(三)ダルベック 5(捕)岸田 6(一)増田陸 7(中)松本 8(二)浦田 9(投)田中将
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「読売ジャイアンツ」のニュースまとめ
「広島カープ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|9
|7
|2
|0
|.778
|-
|2
|阪神
|10
|7
|3
|0
|.700
|0
|3
|広島
|9
|5
|4
|0
|.556
|2
|4
|巨人
|10
|5
|5
|0
|.500
|2
|5
|DeNA
|10
|3
|7
|0
|.300
|4
|6
|中日
|10
|2
|8
|0
|.200
|5
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|10
|7
|3
|0
|.700
|-
|2
|楽天
|10
|5
|4
|1
|.556
|1
|3
|オリックス
|10
|5
|5
|0
|.500
|2
|3
|日本ハム
|10
|5
|5
|0
|.500
|2
|5
|ロッテ
|10
|4
|6
|0
|.400
|3
|6
|西武
|10
|3
|6
|1
|.333
|3