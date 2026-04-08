ABEMA（アベマ）は8日、なでしこジャパン（日本女子代表）のアメリカ遠征・国際親善試合3連戦の生中継における解説者を発表した。

先月まで開催されていたAFC女子アジアカップオーストラリア2026で2大会ぶり3度目の優勝を果たし、来年開催されるFIFA女子ワールドカップの出場権も獲得したなでしこジャパン。ニルス・ニールセン前監督の契約満了に伴う退任が発表された中、今月には狩野倫久監督代行指揮のもとでアメリカに遠征し、女子サッカー界屈指の強豪として知られるアメリカ女子代表との3連戦を戦う。

3試合すべてを無料生中継するABEMAは、2011年に世界一を経験し、なでしこジャパンを牽引してきたレジェンドたちを解説陣に起用。12日（日）の第1戦には丸山桂里奈氏、近賀ゆかり氏、大野忍氏の3名、15日（水）の第2戦には岩渕真奈氏、そして18日（土）の第3戦には鮫島彩氏が登場する。なお、実況は3試合すべて小松正英氏が担当するとのことだ。

アメリカとの3連戦は、第1戦が日本時間12日（日）の6時37分、第2戦が15日（水）の11時7分、第3戦が18日（土）の10時7分キックオフ予定となっている。

また、ABEMAはこの3連戦を前になでしこジャパンがアメリカを下して大会初制覇を成し遂げた『2025 SheBelieves Cup』決勝戦を10日（金）19時より特別再放送することも発表した。

解説を務める5名はそれぞれ次のようなコメントを発表している。

◼︎丸山桂里奈氏

・15年前のチームと現在の比較、世界一への要素・強みは？

「2011年に優勝したことで、他国から徹底的に分析されるようになり、周囲からの期待も背負う中でプレーがしにくい状況になっているかと思います。また当時は、澤さんのような存在がチームをまとめ、背中で引っ張っていました。今のチームは全体的に技術力が高いので、そうしたリーダーシップを発揮できる選手が現れれば、さらに上のステージに行けると思います」

・アメリカ戦への期待、勝つためのプレーは？

「アメリカ戦はお互いに戦術を理解し合っている中での対戦になります。アメリカも世代交代の中でチーム作りに苦労している状況で、重要なのはしっかり得点を取っていくこと。守備的になりすぎると、相手に攻め込まれる展開になってしまいます。早いうちに得点し、自分たちのペースに持ち込むことが大切です」

・ABEMA視聴者への注目ポイント・メッセージ

「選手たちの高い技術力はもちろん、男子とはまた違った女子サッカーならではのしなやかさや、がむしゃらにプレーする姿に注目してほしいです。また、さまざまな髪色の選手がいるので、そういった個性にもぜひ注目してもらいたいです」

◼︎近賀ゆかり氏

・アメリカ遠征での注目選手を教えてください。

「古賀選手に注目したいと思っています。アジアカップでは、攻撃の時間が多く、古賀選手がビルドアップ能力の高さを見せていました。この力を強豪国アメリカに対しても良さを出してほしいという想いと、守備の時間も増えると予想されるので、ヨーロッパでプレーしている経験をこの試合で見せてくれるのではないかと期待しています」

◼︎大野忍氏

・15年前のチームと現在の比較、世界一への要素・強みは？

「海外でプレーしている選手が多いため、世界の基準を理解した上で、日本人にしかできないプレーをこだわり続けること、出し続けられるかが大事なのかと思います」

・アメリカ戦への期待、勝つためのプレーは？

「より多くのゴール前でシュートを打てるかを期待しています」

・ABEMA視聴者への注目ポイント・メッセージ

「日本の女子サッカーが注目されるためにも結果が大事になってくる本遠征。選手たちも闘うと思うので、ぜひ応援してください」

◼︎岩渕真奈氏

・15年前のチームと現在の比較、世界一への要素・強みは？

「沢山の選手が日々海外の選手と経験を積めているのは今の日本の選手達の強みだと思います！」

・アメリカ戦への期待、勝つためのプレーは？

「強烈な個が沢山いるアメリカに対し、攻守においてチームとして連携する姿に期待したいです！」

・ABEMA視聴者への注目ポイント・メッセージ

「どんなサッカーをするのか私も楽しみですが、どんな状況であれ懸命に戦う選手達を一緒に応援できればと思います」

◼︎鮫島彩氏

・15年前のチームと現在の比較、世界一への要素・強みは？

「各選手が海外の強豪クラブで主力として活躍していて、個の能力が非常に高く、また経験値の豊富な選手が揃っています。先日優勝したアジアカップのように、その個々の能力を最大限に引き出し合うことができれば、世界一を狙えるチームだと思っています」

・アメリカ戦への期待、勝つためのプレーは？

「アジアカップで非常に良い戦いを見せていたので、この3連戦もぜひ勝ち越しで終えてほしいです。アメリカ代表は、特にペナルティエリア内での強さが際立つチームです。その一瞬の勝負の中で、日本がどれだけ相手に怖さを与えられるかは、勝敗を分けるポイントの一つになると思います」

・ABEMA視聴者への注目ポイント・メッセージ

「多くの選手が海外に挑戦してから一定の期間が経ち、それぞれ結果を出してきています。チームとしての勝利はもちろんですが、1対1の対応や個人での打開力、決定力といった部分がどれだけレベルアップしているのか、世界トップクラスのアメリカを相手に、それを試せる絶好の機会でもあるので、ぜひ選手の皆さんへの熱い応援をよろしくお願いします！」