元プロ野球選手の中田翔氏が6日、YouTubeチャンネル『(パーソル パ・リーグTV公式)PacificLeagueTV』で配信されたライブ配信番組『月曜日もパテレ行き(月パ)』に出演。日本ハム・新庄剛志監督に抱いていた印象を明かした。

中田翔氏

新庄剛志監督に抱いていた印象

新庄監督との交流について尋ねる質問コメントに対し、中田氏は「はっきり言って、交流はないです」と答えながら、「交流はないですし、実際問題、性格的にもあまり合わないだろうなとも思っていたんですけど」と告白。

「(自身の入団と新庄監督の現役引退は)ちょうど入れ替わりだった」「僕が日ハムを出て、(新庄監督が)帰ったでしょ? そこも入れ替わりくらいだったと思う」と整理しつつ、「今だからこそ新庄さんさすがだなってなるんですけど、はじめはくじ引きでメンバーを決めたりとか、クリーンナップを決めずに全員使っていくよってあったじゃないですか。純粋に僕はなんでこんなことするんだろうなって思ったんですよ。選手のモチベーションを下げちゃうだけなんじゃないのって思ってて」と振り返る。

さらに、「でも今となっては答えが出てるわけじゃないですか。2位、2位と来てて、その辺はさすがだなと思うんですけど、僕はちょっと合わないのかなと思ってたし、日本ハムの選手からも言われてたんですよ。『大将がいてたら、自分から1年間2軍でいいわって言ってますよ』って」と続ける。

その上で、「と思ってたんですけど、ジャイアンツに行って、日本ハムとの試合の時に札幌ドームでホームランを打ったんですよ。そこで12球団からホームランを打ったという記事も出してもらったんですけど。その時に一塁守るじゃないですか。ちょうどバッターのラインに新庄さんがいて」「(拍手をしている新庄さんが見えて)あれ? 拍手してるな。俺にしてくれてるのかなと思いながら。そしたら僕にだったんですよ」と回想。

そのホームランが出るまでの自身の置かれた状況も新庄監督が汲み取ってくれたのではないかと推察しながら、「僕もちょっとお辞儀をして。単純かもしれないんですけど、一気に人として好きになりましたね。人としてそういうことができる方なんだなと。相手に対してリスペクトを持ってやってくださる方なんだなと思って、そこからはリスペクトしかないですよ」としみじみと語っていた。