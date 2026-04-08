「史上最高レベルの煽りだ」大谷翔平所属のドジャース、ブルージェイズ戦…

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間7日、トロント・ブルージェイズに14-2で大勝した。この試合では最終回にミゲル・ロハス内野手が野手登板したが、この起用法がブルージェイズファンの間で物議を醸したという。米メディア『トータルプロスポーツ』が報じた。

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同戦のドジャースは初回にいきなり2点を先制すると、3回からは8回まで連続で得点を記録するなど打線が爆発。これもあり、14-1で迎えた9回はロハスがマウンドに送られ、最少失点で試合を締めている。

同メディアは「ブルージェイズが本拠地ロジャースセンターで14失点かつ5本塁打を許したのは、2019年5月25日以来のことだった。前年のワールドシリーズ（WS）王者であるドジャースは、この試合を通して圧倒的な強さを見せた。打線は火を吹き、投手陣も見事な投球を披露した」と言及。

続けて、「9回表、ドジャースは勝利を確信したため、マウンドにロハスを送り出した。デーブ・ロバーツ監督は、好成績を残していたブルペンに休養を与えたかったのだ。あるXのアカウントは、『ロハスがブルージェイズ戦の9回にドジャースの投手として登板している。これは史上最高レベルの煽りとも言える展開だ』と投稿した」と記している。

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