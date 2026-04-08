横浜DeNAベイスターズ 最新情報
横浜DeNAベイスターズの深沢鳳介投手は7日、本拠地・横浜スタジアムで行われた中日ドラゴンズ戦に先発登板。プロ初登板に加えて、初打席初安打も記録した。
3回、1点リードを許して迎えたプロ初打席。中日先発の金丸夢斗投手が投じた6球目の直球をきれいに弾き返して、中前に安打を放った。
マウンドでも、バットでも「初」を刻んだ夜となった。
投手としては4回を投げ88球、奪三振5・1失点。初回こそ1点を失ったものの、その後は持ち前のコントロールを取り戻し中日打線を封じ込めた。
最大の見せ場となったのが4回2死満塁のピンチ。コーナーを突く精密なコントロールで打者を追い込み、最後は空振り三振で窮地を脱した。
2021年のドラフトで専大松戸高から指名を受けながら、トミージョン手術とリハビリで長い時間を費やしてきた右腕。
苦難の末にたどり着いた一軍のマウンドで、投打にわたる「プロ初」を記録してみせた。
【動画】マウンドだけじゃない！深沢鳳介のプロ初打席初安打がこちら！
DAZNベースボールの公式Xより
バットでも初
初登板の深沢鳳介
今度は初打席初安打🎉
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