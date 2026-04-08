















オリックス・バファローズ 最新情報



オリックス・バファローズの廣岡大志選手は7日、本拠地・京セラドーム大阪で行われた千葉ロッテマリーンズ戦に「2番・中堅」で先発出場。本職は内野手ながらも華麗なダイビングキャッチでオリックスファンを沸かせた。







7回、2死二塁のピンチでマウンドにはルイス・ペルドモ投手。ロッテ1番の髙部瑛斗選手が初球のツーシームを捉え、中前打になったかに思えた。



しかし、中堅を守る廣岡選手が猛チャージをかけ、打球に向かってダイビング。見事にグラブの中に白球を収め、チームのピンチを救った。











実はこの日の好守備はこれが初めてではない。オリックスが1点リードで迎えた4回にも、センター深い位置へ飛んだ打球に対して一気に駆け上がり、グラブの先でしっかりとキャッチ。1試合に2度のビッグプレーを披露した。



打撃ではこの日4打数無安打と結果を残せなかったが、それを補って余りある守備でチームに貢献するのが廣岡選手の真骨頂だ。



本職の内野手でありながら、外野の広大なスペースを臆することなくカバーする守備範囲の広さと身体能力は、チームにとって大きな武器となっている。























【動画】本職は内野手なのに...廣岡大志の超ダイビングキャッチがこれだ！

DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball) の公式Xより













センターも全然いける！？



廣岡大志 ダイビングキャッチ！

本日2度目のファインプレー



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