アーセナルに所属するU－19イングランド代表FWマックス・ダウマンが、チャンピオンズリーグ（CL）準々決勝における最年少出場記録を樹立した。欧州サッカー連盟（UEFA）の公式サイト『UEFA.com』が伝えている。

CL準々決勝が7日に行われ、アーセナルは敵地でスポルティングと対戦。スコアレスのまま後半アディショナルタイムに突入したなか、90＋1分にカイ・ハヴァーツが決勝点を決め、1－0で先勝した。

この試合にベンチスタートとなったダウマンだが、76分に途中出場を果たした。これにより、16歳97日の同選手は、スペイン代表FWラミン・ヤマルの16歳272日という記録を更新し、CL準々決勝における最年少出場記録を樹立した。

なお、CL決勝トーナメントにおける最年少出場記録は先月18日にバイエルンのU－16ドイツ代表DFフィリップ・パヴィッチが記録した16歳58日となっている。

2009年12月31日生まれのダウマンは、2015年からアーセナルの下部組織に所属し、昨年8月23日のリーズ戦で15歳235日という史上2番目の若さでプレミアリーグデビューを飾り、同11月4日には15歳308日という史上最年少でCLデビューも果たした。さらに、先月14日には16歳73日でのプレミアリーグ最年少得点記録も樹立するなど、ここまでトップチームでは公式戦9試合出場で1ゴールを記録している。

CL準々決勝における歴代最年少出場記録は以下の通り。

16歳97日：マックス・ダウマン（アーセナル／vsスポルティング／2026年4月7日）

16歳272日：ラミン・ヤマル（バルセロナ／vsパリ・サンジェルマン／2024年4月10日）

17歳25日：アルチョム・ベズロドニー（スパルタク・モスクワ／vsナント／1996年3月6日）

17歳79日：パウ・クバルシ（バルセロナ／vsパリ・サンジェルマン／2024年4月10日）

17歳197日：ユリアン・ドラクスラー（シャルケ／vsインテル／2011年4月5日）

17歳217日：ボージャン・クルキッチ（バルセロナ／vsシャルケ／2008年4月1日）

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