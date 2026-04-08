現役時代と比べて、老後になって増えてくるのが自由な時間。今ならゆっくりと旅を楽しめると感じる一方で、シニアは体力や費用、持ち物の心配もありますよね。

では、実際にシニア世代はどのように旅行を楽しんでいるのでしょうか。シニアがシニアにおすすめする旅行先はどこ？ All Aboutが実施したアンケート調査から、シニアの旅のエピソードをご紹介します。

◆回答者プロフィール

回答者本人：74歳男性

同居家族構成：本人、配偶者（71歳）、長男（33歳）

住居形態：持ち家（戸建て）

居住地：神奈川県

現在の現預金：3500万円、リスク資産：1000万円

◆現在の収支（月額）

老齢基礎年金（国民年金）：6万462円

老齢厚生年金（厚生年金）：14万2685円

障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし

遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし

その他（企業年金や個人年金保険など）：なし

年金以外の収入：株の配当30万円（年額）

配偶者の収入：年金124万7000円、個人年金30万円（ともに年額）

ひと月の支出：約27万円

◆「行ってよかったシニアの旅先は東北・青森」

現役引退後は「1年に4回以上、兄弟や親族と旅」をすることが多いという今回の投稿者。

シニアになって行ってよかった旅先は、「2023年5月に親戚夫婦3組」で訪れた「4泊の東北・青森」旅行だそう。

かねてより「希望していた『不老ふ死温泉』に泊まった」そうで、「なかなか予約が取れないのに親戚が取ってくれて、日本海に面した露天風呂に浸かり夕日を堪能した。（旅館の）名前入りのタオルもゲット」し大満足だった様子です。

青森観光で「一番感動したのは、立佞武多（たちねぷた）の館ででっかすぎる『立佞武多』を見たこと。すごく堂々として、これらが街中を引き回されると思ったら感激でした。日本一長い三連太鼓橋『鶴の舞橋』も素晴らしかった」と旅の思い出を振り返ります。

なお、旅行にかかった費用は1人当たり「宿泊費（4泊）5万3740円、入場料・遊覧船など4150円、飛行機代2万7910円、バス870円、食事代1万4000円、お土産8000円」とあり、総額10万円強。

それにくわえて6人で「レンタカー代5万9000円、有料道路2310円、駐車場3200円、ガソリン9200円」かかったと詳細な記述があります。

◆「レンタカーの運転には注意。旅先でまさかの足止めに」

年金生活における旅費のやりくりについては「基本的に、妻の個人年金を旅行費用と考えています。私の年金は生活費に充てて、足りない分を妻の年金、残りもまた旅行費用に充てます」とのこと。

旅行中は「足腰が問題になる」シニアならではの苦労も経験したそうで、青森旅行の際も「奥入瀬でトラブルがあり（同行者に）急いで歩くことを強要してしまったため、『足が痛い』『疲れすぎた』と非難」されたと言います。

またレンタカーで知らない土地を運転するときも要注意だと投稿者。以前「京都で右折しようとしたとき、路面をよく見たら薄れた消えそうな文字で『バス専用』と記されていて、車が右折するとご用ご用と検挙。シニアは視力も多少落ちているので、よく注意しなければ」と反省したそう。

最後に旅行を計画しているシニア世代に向けて、よりよい旅にするためには「同行者とよく話をし、妥協できる範囲で楽しむことですね」とアドバイスされていました。

※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています

※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます

※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません

文＝あるじゃん 編集部