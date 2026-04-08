













阪神タイガースの佐藤輝明選手は7日、本拠地・阪神甲子園球場で行われた東京ヤクルトスワローズ戦に「4番・三塁」で先発出場。勝負を決めるダメ押しの2ランホームランを放った。











8回、2死一塁で迎えた第5打席。ヤクルト4番手・大西広樹投手が投じた初球のシュートを完璧に捉えて、バックスクリーン左横に打球を叩き込んだ。



この日は第1打席こそ二ゴロに倒れたものの、その後は2ランホームランを含む4安打の固め打ちで好調さを示した。



4回に内野安打で出塁すると、5回には右前打を放ち、6回には2死満塁の好機で中前へ2点適時打。本塁打が出ずとも着実に打点を積み上げ、チームの勝利を手繰り寄せ続けた。その集大成が、8回のバックスクリーン左への一撃だった。



開幕から9試合、ホームランこそ出なかったが得点圏打率はリーグトップ。



4番としての仕事を淡々とこなしてきた佐藤選手が、甲子園のファンの前でついにその真骨頂を解き放った。



これが待望の今季1号。開幕10試合目にして、主砲がようやく聖地に一発を刻んだ。

























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お待たせ！の一発



開幕10試合目で飛び出した

佐藤輝明 今季第1号ホームラン



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