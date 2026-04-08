今年の甲子園第1号は阪神の背番号「1」　チェンジアップを完璧に仕留め聖…















阪神タイガースの森下翔太選手は7日、本拠地・阪神甲子園球場で行われた東京ヤクルトスワローズ戦に「3番・右翼」で先発出場。勝利を引き寄せる貴重な2ランホームランを放った。











5回、2死二塁の好機で迎えた第3打席。ヤクルト先発の小川泰弘投手が投じた2球目のチェンジアップを見事に捉えて、左中間スタンドに運んだ。



打球はそのままスタンドに吸い込まれ、甲子園に大歓声が響き渡った。この本塁打が今季の甲子園の第1号ホームラン。ダイヤモンドを一周した森下選手は、右手の人さし指を高々と突き上げてライトスタンドのファンに応えた。



この日の森下選手は計5打席に立ち、1回の三ゴロ、3回の右飛と凡退が続いた。しかし打席を重ねるごとに小川投手のテンポや球種のタイミングを修正し、3打席目で完璧なスイングへとつなげた。4打席目には四球を選ぶなど、好打者の"嗅覚"も随所に光った。



チームが1点をもぎ取った直後の好機。プレッシャーを力に変えられるのも、今の森下選手の状態の良さを示している。3番打者として「点を返す・点を取る」役割を着実に果たし、チームの大勝を手繰り寄せた。



開幕からわずか数試合でありながら、背番号「1」はすでに数字以上の意味を持ち始めている。























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今季甲子園第1号



京セラに続きこの男のバットから

森下翔太 2ランホームラン



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