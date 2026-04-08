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ロサンゼルス・ドジャースのムーキー・ベッツ内野手は、右脇腹を痛めて負傷者リスト（IL）入りとなっている。チームの中心選手であるベッツの離脱は痛手であり、早期の復帰を求める声が多くあがっている。米メディア『ドジャース・ネイション』のキャメロン・キズラ記者が報じた。

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ベッツはワシントン・ナショナルズ戦で右脇腹を痛めてIL入りとなった。これに伴い、キム・ヘソン内野手がメジャー昇格となり、ミゲル・ロハス内野手やアレックス・フリーランド内野手らでカバーすることになる。

ベッツ自身は「正直に言うと、痛みはほとんど感じない。想定よりかなり良い状態だ」と語り、回復の早さに手応えを示した。過去にも同様の負傷を経験しており、「あの時より軽い」と説明している。

一方でデーブ・ロバーツ監督は、ベッツが腹斜筋の怪我の一般的な回復期間である4～6週間よりも早く回復すると見込んでいることを示唆した。

それでもドジャースにとってベッツの離脱は痛手であり、ロバーツ監督は「チームにとって彼は欠かせない存在だ。試合を欠場すれば、リズムを取り戻すのに時間がかかる。本当に残念だが、長期離脱にはならないことを願っている」と言及した。

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