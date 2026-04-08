◆食品・日用品にも使える株主優待銘柄

株主優待の中でも、最も実用性が高いのがスーパー・食料品関連の銘柄です。理由はシンプルで、日々の生活に欠かせない「食費」や「日用品」に直接使えるからです。外食やカフェと違い、利用頻度が高いため、優待の価値を最大限に活かしやすいのが特徴です。

特に最近は食品価格や日用品の値上げが続いており、家計への影響が大きくなっています。こうした環境下では、優待を活用することで実質的な生活コストを抑えることが可能です。割引券や買い物券、ギフトカードなど、優待の形式も多様で、自分の生活スタイルに合わせて選べる点も魅力です。

また、スーパー系企業は地域密着型のビジネスが多く、安定した需要が見込めるため、比較的守りに適した側面もあります。特需が発生しにくい一方、景気の影響を受けにくい点も投資対象としての魅力です。

さらに、スーパー系の優待は「現金に近い価値」がある点も大きな特徴です。外食と違い、必ず発生する支出に充当することができるため、無駄になりにくいのがメリットです。特に家族世帯では、年間で見た節約効果が大きくなりやすい傾向にあります。

優待を選ぶ際は、店舗の利用しやすさや優待内容に加え、業績の安定性や出店戦略も確認することが重要です。日常生活に直結する分野だからこそ、「使いやすさ」と「継続性」を意識した銘柄選びがポイントになります。

今回はスーパーで使える株主優待銘柄を3つ紹介します。

◆ブルーゾーンホールディングス＜417A＞

ブルーゾーンホールディングス＜417A＞は関東圏で食品スーパー「ヤオコー」を展開する企業です。株主優待は買い物優待券（100円券）や自社商品などから選択でき、日常の買い物に使いやすいのが特徴です。優待券は1000円ごとに1枚利用できる仕組みで、実質的な値引きとして活用できます。なお、原則として1年以上の継続保有が必要ですが、2026年3月期のみ特例で条件が緩和されています。

◆ライフコーポレーション＜8194＞

ライフコーポレーション＜8194＞は都市部を中心に展開するスーパーで、株主優待として商品券などが付与されます。生鮮食品の品質に定評があり、日常使いしやすい点が魅力です。首都圏・関西圏での存在感が強く、地域密着型の安定したビジネスモデルを持っています。優待を活用することで、日々の買い物を効率的に節約できる銘柄です。

◆イオン＜8267＞

イオン＜8267＞は全国に展開する総合スーパーで、株主優待として「オーナーズカード」が付与されます。半年間の買い物金額（上限100万円）に対し、保有株数に応じた返金率でキャッシュバックが受けられる仕組みで、日常的に利用する人ほどメリットが大きいのが特徴です。食品や日用品など幅広い商品に使えるため、生活コストの削減に直結します。店舗数も多く、使い勝手のよさが魅力の代表的な優待銘柄です。

文：田代 昌之（金融文筆家）

新光証券（現みずほ証券）やシティバンクなどを経て金融情報会社に入社。アナリスト業務やコンプライアンス業務、グループの暗号資産交換業者や証券会社の取締役に従事し、2024年よりフリー。ラジオNIKKEIでパーソナリティを務めている。

文＝田代 昌之（金融文筆家）