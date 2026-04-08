大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースはこのオフ、カイル・タッカー外野手と4年2億4000万ドルの契約を結んだ。同選手は開幕から右翼レギュラーを務めているが、三塁コーチャーを務めるディノ・イーベルコーチは今季の活躍に自信を持っているようだ。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。

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タッカーは日本時間6日終了時点で9試合、打率.273、1本塁打、6打点といった数字をマーク。同4日のワシントン・ナショナルズ戦では6打数3安打、1本塁打、2打点と活躍し勝利に貢献している。

同メディアは「ドジャースはワールドシリーズ（WS）3制覇を目指す中で、チームに大きな違いをもたらす存在になると考えたタッカーの獲得に大いに満足している。しかし一方で、球団外からは彼の野球への情熱や、仕事への取り組み姿勢に疑問を呈する声も上がっている」と懐疑的な見方があることを紹介。

その上で、「彼は毎日グラウンドに出てきて、外野でボール拾いをするのが好きだし、自分のトレーニングにも熱心だ。とても静かなタイプで、クラブハウスにいてもそこにいると気づかないくらいだけど、やるべきことはきちんとやる。彼はこのチームの優勝に貢献する存在になるよ。細かい部分もしっかりしているし、走塁でも細部に注意を払っている。ここまでのところはすべて順調で何の問題もない」というイーベルコーチのコメントを伝えている。

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