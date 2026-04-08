「締めくくりの一年」と語った栗山巧のラストシーズンが幕を開けた。タオルに託された無数の想いが、その特別な存在を物語る。一方で、今季もチームは低迷が続く。偉大な背中と向き合いながら、いまの埼玉西武ライオンズに感じることを綴る。（文・羽中田）

幕を開けた栗山巧の“ラストイヤー”

2025年11月24日。引退会見の場で、栗山巧はこう語った。

「締めくくりのシーズン」

その言葉には、積み重ねてきた時間の重さと、最後までやり切る覚悟がにじんでいた。西武一筋25年目の大ベテラン栗山が、今季で現役ラストイヤーを迎える。

3月27日、ZOZOマリンスタジアムでの開幕戦。通常よりも狭いビジター外野応援席から、攻撃開始のファンファーレが鳴り響く。迫力ある音色と共に、今季限りで現役を退く栗山のタオルが掲げられた。

球団生え抜き初となる2000安打を達成した“求道者”に向けて、無数の栗山タオルが揺れていた。この光景こそが、ファン主導で行われている「栗山巧タオルプロジェクト2026」だ。

単なる応援企画ではなく、ファン一人ひとりの栗山に対する記憶が、目に見える形となって現れた景色だった。今季の一大イベントと言えるだろう。

この光景を前にして、強く思う。球団には、ファンが自発的にチームのために動くこの景色を大切にしてほしい。

理想と現実のギャップ…低迷する西武の現状

栗山は育英高から西武に入団し、同チームを25年間支え続けてきたベテラン。その背中はいつの時代も変わらず、チームの中心であり続けた。華やかさよりも、一打の積み重ねが、現場の信頼とファンの心の支えだ。

その価値を理解し、球団も一つの意思を示している。

4月11日から開催される「プライドシリーズ」。同シリーズは計8試合にわたって行われ、栗山の功績を、現場、フロント、ファン全体で称えて未来へとつないでいく。

西武の未来とは、過去を敬い、現在と向き合い、そして自らの限界を打ち破ったその先にある。「打破」という今季スローガンが示すものは、理想ではなく、いま目の前にある課題そのものだ。

しかし、現実は厳しい。

千葉ロッテマリーンズとの開幕3連戦ではわずか5得点。3月31日には本拠地・ベルーナドームでの開幕戦を迎えるも、1勝2敗で負け越し、結果的に本拠地6連戦は1勝4敗1分に沈んだ。

4月7日時点でのチーム打率はリーグワーストタイの.218。得点数もリーグワーストの26点で、盗塁数はわずか3つにとどまっている。

西口文也監督は、今季スローガンの「打破」に明確な意志を込めた。特に野手陣には、試合を決める打力を求めた。

だが、今季はチーム全体的に打席での迷いが見える。初球の甘い球を見逃し、追い込まれてから難しい球に手を出すパターンが目立つ。

だからこそ、今の西武には“教材”が必要だ。

シーズンは待ってくれない…「現役の栗山」との残り時間

西武の二軍には通算2150安打の栗山という“生きる教材”がいる。だが、その教材は「いつでもそこにある存在」ではない。今季限り——期限付きの存在だ。

5日から二軍に合流した西川愛也をはじめ、残り一年しかない「現役の栗山」から、打席での心構えを学んでほしい。

今の西武に足りないのは、成功体験とメンタルの安定だと感じる。

4月6日まで、チーム得点圏打率は.129。26イニング連続適時打なしとなっていた。7日の試合で久々の適時打は出たが、あと一本が出なかった試合の多くは、実力以上に組織としての脆さを映している。

シーズンは待ってくれない。「現役の栗山」との時間も少ない。背中から学ぶのはもちろんのこと、若手は積極的にアドバイスを求めに行く必要がある。その積み重ねの先にこそ、「打破」が見えてくるはずだ。

5日の東北楽天ゴールデンイーグルスとの試合も27,090人を動員し、左翼席のみならず内野席も栗山タオルで染まった。

そこには、確かに人の心を震わせる力がある。そして、その感情は未来へと受け継がれていく。

「締めくくりのシーズン」

その言葉が終わりを意味するのではなく、次の時代への始まりであると信じたい。誰かのために「想い」が掲げられ、新たな物語が生まれていく。

開幕から10試合。3勝6敗1分と西武の不振は続いている。それでも、応援してくれるファンがいる限り、前を向かない理由はない。

【著者プロフィール】

羽中田 (hanakata)

ライター。2001年東京都生まれ。幼少期から埼玉西武ライオンズにまっしぐら。2025年5月より埼玉西武ライオンズの、イベント、試合、選手のインタビューを中心にコラムを寄稿。現在、カフェ店員をしながら執筆活動に励み、年間60試合以上を現地へ足を運ぶ。趣味は、炭坑節を聴きながらカフェモカを飲むこと。

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