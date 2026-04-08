チャンピオンズリーグ（CL）・準々決勝ファーストレグが7日に行われ、レアル・マドリード（スペイン）とバイエルン（ドイツ）が対戦した。

今大会の優勝候補と目される2チームが、準々決勝で相まみえる。バイエルンはリーグフェーズで、第5節ではアーセナル（イングランド）に1－3と屈したものの、残る7戦は全勝し、2位でラウンド16へストレートイン。そのラウンド16ではアタランタ（イタリア）相手に力の差を見せつけ、敵地開催のファーストレグで6－1、ホーム開催のセカンドレグで4－1と、2試合合わせて10ゴールを奪って、7年連続の8強入りを果たした。

対するレアル・マドリードは、リーグフェーズを9位で終え、あと一歩のところでラウンド16へのストレートインはならず。決勝トーナメントプレーオフに回ったが、同ステージではベンフィカ（ポルトガル）を2戦合計3－1で撃破し、ラウンド16へ駒を進めた。ラウンド16では、決勝トーナメントでは5年連続の顔合わせとなったマンチェスター・シティ（イングランド）と対戦。ホーム開催のファーストレグでは、フェデリコ・バルベルデがハットトリックを達成する大車輪の活躍を見せると、敵地へ乗り込んだセカンドレグも勝利し、2戦合計5－1で宿敵を粉砕。6シーズン連続で準々決勝へ進出した。

過去、通算6度の優勝を誇るバイエルンと、前人未到となる15個の“ビッグイヤー”を手中に収めるレアル・マドリードのゲーム。バイエルンに所属する伊藤洋輝はベンチから出番を待つ。

試合序盤からチャンスの数を増やしたのはバイエルン。セットプレーを中心にゴールへ迫る場面を作っていくと、9分にはビッグチャンスを創出。ペナルティエリア手前左寄りの位置で顔を上げたジョシュア・キミッヒが浮き球のボールを送ると、この試合がケガからの復帰戦となったハリー・ケインがダイレクトで折り返し、最後はダヨ・ウパメカノが反応。シュートはジャストミートできず、アルバロ・カレーラスにクリアされた。

直後の18分には、レアル・マドリードがカウンターでゴールへ迫る。アルダ・ギュレルがうまく相手を外して前方へ繋ぐと、キリアン・エンバペがドリブルで前進し、左へ渡す。ヴィニシウス・ジュニオールがカットインから右足を振り抜くと、狙い澄ました一撃は枠を捉えたが、シュートはGKマヌエル・ノイアーに阻まれた。

以降はバイエルンが敵陣へ押し込んでサッカーを繰り広げるなか、前半も終盤に差し掛かった41分に均衡が破れる。ヴィニシウスからのバックパスがオリーズに当たり、ルーズボールを拾ったキミッヒがリターンパス。ここからオリーズ、セルジュ・ニャブリ、ケインと繋いで、ニャブリからのスルーパスに抜け出したルイス・ディアスがダイレクトでゴールネットを揺らす。バイエルンが先手を取って前半を終えた。

後半に入ると、キックオフ直後に再びスコアが動く。レアル・マドリードのキックオフで後半はスタートしたものの、ピッチ中央付近でアレクサンダル・パヴロヴィッチがボールを奪ったところからバイエルンがギアを上げる。右サイドからカットインしたオリーズが相手を引き付けて横へ渡すと、フリーになったケインはボックス手前から狙い澄ましたミドルシュートを突き刺した。

後半開始早々、痛すぎる追加点を許したレアル・マドリードは、61分にビッグチャンスを作り出す。トレント・アレクサンダー・アーノルドが前線へ蹴り込んだボールに対して、頭でボールを下げようとしたウパメカノの対応が中途半端になると、この隙をヴィニシウスが見逃さない。GKと1対1のチャンスを迎えたが、GKマヌエル・ノイアーの見事な対応を前に、シュートは枠を外れる。続く66分には、途中出場したジュード・ベリンガムのパスから、ボックス内でうまく角度を作ったエンバペが右足で狙ったが、ここもGKノイアーが立ちはだかった。

レアル・マドリードが攻勢を強めるなか、74分にはレアル・マドリードが1点を返す。右サイド大外の位置でボールを持ったバルベルデが、内側のスペースを駆け上がったアレクサンダー・アーノルドへスルーパスを送る。アレクサンダー・アーノルドは最終ラインとGKの間へ高速グラウンダークロスを送ると、ファーサイドへ走り込んだエンバペがダイレクトで合わせた。シュートはクロスバーに当たってゴールラインを超え、レアル・マドリードが1点を返した。

勢いに乗るレアル・マドリードは、ブライム・ディアスやヴィニシウスらが次々にゴールを脅かしたが、タイスコアに戻す1点は生まれず、試合終了の笛。この結果、バイエルンが敵地で先勝し、90分間でのレアル・マドリード戦では、アリエン・ロッベンやフランク・リベリーらを擁した2011－12シーズン以来、14年ぶりに白星を手にした。なお、伊藤に出番はなかった。

セカンドレグは15日、バイエルンのホームで行われる。

【スコア】

レアル・マドリード 1－2 バイエルン

【得点者】

0－1 41分 ルイス・ディアス（バイエルン）

0－2 46分 ハリー・ケイン（バイエルン）

1－2 74分 キリアン・エンバペ（レアル・マドリード）

【ハイライト動画】ハイレベルな熱戦はバイエルンに軍配