西武 vs ソフトバンクの試合開始前情報
- 対戦カード：西武 vs ソフトバンク
- 開催球場：みずほPayPayドーム福岡
- 過去の対戦成績：過去5試合: 西武1勝-ソフトバンク4勝（4/7 西武8-6ソフトバンク (西武)、9/28 ソフトバンク4-1西武 (ソフトバンク)、9/27 ソフトバンク4-1西武 (ソフトバンク)、9/17 西武8-11ソフトバンク (ソフトバンク)、8/20 西武4-5ソフトバンク (ソフトバンク)）
- 西武スタメン：1(左)桑原 将志、2(遊)源田 壮亮、3(捕)小島 大河、4(指)仲三 優太、5(三)渡部 聖弥、6(右)林 安可、7(二)外崎 修汰、8(中)岸 潤一郎、9(一)平沢 大河、10(投)髙橋 光成
- ソフトバンクスタメン：1(右)柳町 達、2(左)近藤 健介、3(三)栗原 陵矢、4(指)柳田 悠岐、5(一)山川 穂高、6(二)牧原 大成、7(遊)川瀬 晃、8(捕)海野 隆司、9(中)周東 佑京、10(投)徐 若熙
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「西武ライオンズ」のニュースまとめ
「ソフトバンクホークス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|9
|7
|2
|0
|.778
|-
|2
|阪神
|10
|7
|3
|0
|.700
|0
|3
|広島
|9
|5
|4
|0
|.556
|2
|4
|巨人
|10
|5
|5
|0
|.500
|2
|5
|DeNA
|10
|3
|7
|0
|.300
|4
|6
|中日
|10
|2
|8
|0
|.200
|5
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|10
|7
|3
|0
|.700
|-
|2
|楽天
|10
|5
|4
|1
|.556
|1
|3
|オリックス
|10
|5
|5
|0
|.500
|2
|3
|日本ハム
|10
|5
|5
|0
|.500
|2
|5
|ロッテ
|10
|4
|6
|0
|.400
|3
|6
|西武
|10
|3
|6
|1
|.333
|3