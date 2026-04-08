西武 vs ソフトバンクの試合開始前情報

  • 対戦カード：西武 vs ソフトバンク
  • 開催球場：みずほPayPayドーム福岡
  • 過去の対戦成績：過去5試合: 西武1勝-ソフトバンク4勝（4/7 西武8-6ソフトバンク (西武)、9/28 ソフトバンク4-1西武 (ソフトバンク)、9/27 ソフトバンク4-1西武 (ソフトバンク)、9/17 西武8-11ソフトバンク (ソフトバンク)、8/20 西武4-5ソフトバンク (ソフトバンク)）
  • 西武スタメン：1(左)桑原　将志、2(遊)源田　壮亮、3(捕)小島　大河、4(指)仲三　優太、5(三)渡部　聖弥、6(右)林　安可、7(二)外崎　修汰、8(中)岸　潤一郎、9(一)平沢　大河、10(投)髙橋　光成
  • ソフトバンクスタメン：1(右)柳町　達、2(左)近藤　健介、3(三)栗原　陵矢、4(指)柳田　悠岐、5(一)山川　穂高、6(二)牧原　大成、7(遊)川瀬　晃、8(捕)海野　隆司、9(中)周東　佑京、10(投)徐　若熙

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「西武ライオンズ」のニュースまとめ
「ソフトバンクホークス」のニュースまとめ

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 9 7 2 0 .778 -
2 阪神 10 7 3 0 .700 0
3 広島 9 5 4 0 .556 2
4 巨人 10 5 5 0 .500 2
5 DeNA 10 3 7 0 .300 4
6 中日 10 2 8 0 .200 5

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 10 7 3 0 .700 -
2 楽天 10 5 4 1 .556 1
3 オリックス 10 5 5 0 .500 2
3 日本ハム 10 5 5 0 .500 2
5 ロッテ 10 4 6 0 .400 3
6 西武 10 3 6 1 .333 3