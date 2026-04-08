ロッテ vs オリックスの試合開始前情報

  • 対戦カード：ロッテ vs オリックス
  • 開催球場：京セラドーム大阪
  • 過去の対戦成績：過去5試合: ロッテ2勝-オリックス3勝（4/7 ロッテ1-3オリックス (オリックス)、9/25 ロッテ6-4オリックス (ロッテ)、9/17 ロッテ2-1オリックス (ロッテ)、9/16 ロッテ3-7オリックス (オリックス)、9/9 オリックス7-3ロッテ (オリックス)）
  • ロッテスタメン：1(中)髙部　瑛斗、2(右)藤原　恭大、3(左)西川　史礁、4(一)Ｎ・ソト、5(三)寺地　隆成、6(二)藤岡　裕大、7(指)Ｇ・ポランコ、8(捕)松川　虎生、9(遊)友杉　篤輝、10(投)Ａ・ジャクソン
  • オリックススタメン：1(三)宗　佑磨、2(中)渡部　遼人、3(左)西川　龍馬、4(一)太田　椋、5(指)Ｂ・シーモア、6(捕)森　友哉、7(遊)紅林　弘太郎、8(右)杉澤　龍、9(二)野口　智哉、10(投)Ａ・エスピノーザ

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 9 7 2 0 .778 -
2 阪神 10 7 3 0 .700 0
3 広島 9 5 4 0 .556 2
4 巨人 10 5 5 0 .500 2
5 DeNA 10 3 7 0 .300 4
6 中日 10 2 8 0 .200 5

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 10 7 3 0 .700 -
2 楽天 10 5 4 1 .556 1
3 オリックス 10 5 5 0 .500 2
3 日本ハム 10 5 5 0 .500 2
5 ロッテ 10 4 6 0 .400 3
6 西武 10 3 6 1 .333 3