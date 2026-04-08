ロッテ vs オリックスの試合開始前情報
- 対戦カード：ロッテ vs オリックス
- 開催球場：京セラドーム大阪
- 過去の対戦成績：過去5試合: ロッテ2勝-オリックス3勝（4/7 ロッテ1-3オリックス (オリックス)、9/25 ロッテ6-4オリックス (ロッテ)、9/17 ロッテ2-1オリックス (ロッテ)、9/16 ロッテ3-7オリックス (オリックス)、9/9 オリックス7-3ロッテ (オリックス)）
- ロッテスタメン：1(中)髙部 瑛斗、2(右)藤原 恭大、3(左)西川 史礁、4(一)Ｎ・ソト、5(三)寺地 隆成、6(二)藤岡 裕大、7(指)Ｇ・ポランコ、8(捕)松川 虎生、9(遊)友杉 篤輝、10(投)Ａ・ジャクソン
- オリックススタメン：1(三)宗 佑磨、2(中)渡部 遼人、3(左)西川 龍馬、4(一)太田 椋、5(指)Ｂ・シーモア、6(捕)森 友哉、7(遊)紅林 弘太郎、8(右)杉澤 龍、9(二)野口 智哉、10(投)Ａ・エスピノーザ
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「オリックスバッファローズ」のニュースまとめ
「ロッテマリーンズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|9
|7
|2
|0
|.778
|-
|2
|阪神
|10
|7
|3
|0
|.700
|0
|3
|広島
|9
|5
|4
|0
|.556
|2
|4
|巨人
|10
|5
|5
|0
|.500
|2
|5
|DeNA
|10
|3
|7
|0
|.300
|4
|6
|中日
|10
|2
|8
|0
|.200
|5
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|10
|7
|3
|0
|.700
|-
|2
|楽天
|10
|5
|4
|1
|.556
|1
|3
|オリックス
|10
|5
|5
|0
|.500
|2
|3
|日本ハム
|10
|5
|5
|0
|.500
|2
|5
|ロッテ
|10
|4
|6
|0
|.400
|3
|6
|西武
|10
|3
|6
|1
|.333
|3