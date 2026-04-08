日本ハム vs 楽天の試合開始前情報

  • 対戦カード：日本ハム vs 楽天
  • 開催球場：楽天モバイル 最強パーク宮城
  • 過去の対戦成績：過去5試合: 日本ハム0勝-楽天5勝（4/7 日本ハム0-3楽天 (楽天)、9/23 楽天7-0日本ハム (楽天)、9/17 日本ハム2-3楽天 (楽天)、8/31 楽天1-0日本ハム (楽天)、8/30 楽天6-2日本ハム (楽天)）
  • 日本ハムスタメン：1(二)Ｒ・カストロ、2(一)清宮　幸太郎、3(指)Ｆ・レイエス、4(三)郡司　裕也、5(右)万波　中正、6(左)野村　佑希、7(中)西川　遥輝、8(捕)清水　優心、9(遊)山縣　秀、10(投)北山　亘基
  • 楽天スタメン：1(左)中島　大輔、2(二)小深田　大翔、3(中)辰己　涼介、4(三)黒川　史陽、5(一)Ｌ・ボイト、6(右)小郷　裕哉、7(遊)村林　一輝、8(指)YG安田、9(捕)太田　光、10(投)古謝　樹

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「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ
「楽天ゴールデンイーグルス」のニュースまとめ

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 9 7 2 0 .778 -
2 阪神 10 7 3 0 .700 0
3 広島 9 5 4 0 .556 2
4 巨人 10 5 5 0 .500 2
5 DeNA 10 3 7 0 .300 4
6 中日 10 2 8 0 .200 5

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 10 7 3 0 .700 -
2 楽天 10 5 4 1 .556 1
3 オリックス 10 5 5 0 .500 2
3 日本ハム 10 5 5 0 .500 2
5 ロッテ 10 4 6 0 .400 3
6 西武 10 3 6 1 .333 3