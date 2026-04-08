日本ハム vs 楽天の試合開始前情報
- 対戦カード：日本ハム vs 楽天
- 開催球場：楽天モバイル 最強パーク宮城
- 過去の対戦成績：過去5試合: 日本ハム0勝-楽天5勝（4/7 日本ハム0-3楽天 (楽天)、9/23 楽天7-0日本ハム (楽天)、9/17 日本ハム2-3楽天 (楽天)、8/31 楽天1-0日本ハム (楽天)、8/30 楽天6-2日本ハム (楽天)）
- 日本ハムスタメン：1(二)Ｒ・カストロ、2(一)清宮 幸太郎、3(指)Ｆ・レイエス、4(三)郡司 裕也、5(右)万波 中正、6(左)野村 佑希、7(中)西川 遥輝、8(捕)清水 優心、9(遊)山縣 秀、10(投)北山 亘基
- 楽天スタメン：1(左)中島 大輔、2(二)小深田 大翔、3(中)辰己 涼介、4(三)黒川 史陽、5(一)Ｌ・ボイト、6(右)小郷 裕哉、7(遊)村林 一輝、8(指)YG安田、9(捕)太田 光、10(投)古謝 樹
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「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ
「楽天ゴールデンイーグルス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|9
|7
|2
|0
|.778
|-
|2
|阪神
|10
|7
|3
|0
|.700
|0
|3
|広島
|9
|5
|4
|0
|.556
|2
|4
|巨人
|10
|5
|5
|0
|.500
|2
|5
|DeNA
|10
|3
|7
|0
|.300
|4
|6
|中日
|10
|2
|8
|0
|.200
|5
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|10
|7
|3
|0
|.700
|-
|2
|楽天
|10
|5
|4
|1
|.556
|1
|3
|オリックス
|10
|5
|5
|0
|.500
|2
|3
|日本ハム
|10
|5
|5
|0
|.500
|2
|5
|ロッテ
|10
|4
|6
|0
|.400
|3
|6
|西武
|10
|3
|6
|1
|.333
|3