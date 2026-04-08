巨人 vs 広島の試合開始前情報
- 対戦カード：巨人 vs 広島
- 開催球場：MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島
- 過去の対戦成績：過去5試合: 巨人2勝-広島3勝（4/7 巨人2-5広島 (広島)、9/23 巨人0-5広島 (広島)、9/20 広島1-3巨人 (巨人)、9/19 広島4-5巨人 (巨人)、9/11 広島3-2巨人 (広島)）
- 巨人スタメン：1(右)平山 功太、2(左)Ｔ・キャベッジ、3(遊)泉口 友汰、4(三)Ｂ・ダルベック、5(捕)岸田 行倫、6(一)増田 陸、7(中)松本 剛、8(二)浦田 俊輔、9(投)田中 将大
- 広島スタメン：1(中)大盛 穂、2(右)中村 奨成、3(遊)小園 海斗、4(三)佐々木 泰、5(左)Ｓ・ファビアン、6(二)菊池 涼介、7(捕)坂倉 将吾、8(一)Ｅ・モンテロ、9(投)森 翔平
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「読売ジャイアンツ」のニュースまとめ
「広島カープ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|9
|7
|2
|0
|.778
|-
|2
|阪神
|10
|7
|3
|0
|.700
|0
|3
|広島
|9
|5
|4
|0
|.556
|2
|4
|巨人
|10
|5
|5
|0
|.500
|2
|5
|DeNA
|10
|3
|7
|0
|.300
|4
|6
|中日
|10
|2
|8
|0
|.200
|5
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|10
|7
|3
|0
|.700
|-
|2
|楽天
|10
|5
|4
|1
|.556
|1
|3
|オリックス
|10
|5
|5
|0
|.500
|2
|3
|日本ハム
|10
|5
|5
|0
|.500
|2
|5
|ロッテ
|10
|4
|6
|0
|.400
|3
|6
|西武
|10
|3
|6
|1
|.333
|3