巨人 vs 広島の試合開始前情報

  • 対戦カード：巨人 vs 広島
  • 開催球場：MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島
  • 過去の対戦成績：過去5試合: 巨人2勝-広島3勝（4/7 巨人2-5広島 (広島)、9/23 巨人0-5広島 (広島)、9/20 広島1-3巨人 (巨人)、9/19 広島4-5巨人 (巨人)、9/11 広島3-2巨人 (広島)）
  • 巨人スタメン：1(右)平山　功太、2(左)Ｔ・キャベッジ、3(遊)泉口　友汰、4(三)Ｂ・ダルベック、5(捕)岸田　行倫、6(一)増田　陸、7(中)松本　剛、8(二)浦田　俊輔、9(投)田中　将大
  • 広島スタメン：1(中)大盛　穂、2(右)中村　奨成、3(遊)小園　海斗、4(三)佐々木　泰、5(左)Ｓ・ファビアン、6(二)菊池　涼介、7(捕)坂倉　将吾、8(一)Ｅ・モンテロ、9(投)森　翔平

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 9 7 2 0 .778 -
2 阪神 10 7 3 0 .700 0
3 広島 9 5 4 0 .556 2
4 巨人 10 5 5 0 .500 2
5 DeNA 10 3 7 0 .300 4
6 中日 10 2 8 0 .200 5

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 10 7 3 0 .700 -
2 楽天 10 5 4 1 .556 1
3 オリックス 10 5 5 0 .500 2
3 日本ハム 10 5 5 0 .500 2
5 ロッテ 10 4 6 0 .400 3
6 西武 10 3 6 1 .333 3