中日 vs ＤｅＮＡの試合開始前情報

  • 対戦カード：中日 vs ＤｅＮＡ
  • 開催球場：横浜スタジアム
  • 過去の対戦成績：過去5試合: 中日1勝-ＤｅＮＡ4勝（4/7 中日3-5ＤｅＮＡ (ＤｅＮＡ)、9/18 ＤｅＮＡ7-4中日 (ＤｅＮＡ)、9/17 ＤｅＮＡ1-0中日 (ＤｅＮＡ)、8/31 中日0-2ＤｅＮＡ (ＤｅＮＡ)、8/30 中日9-7ＤｅＮＡ (中日)）
  • 中日スタメン：1(三)福永　裕基、2(二)田中　幹也、3(中)花田　旭、4(左)細川　成也、5(一)Ｊ・ボスラー、6(右)Ｏ・カリステ、7(捕)木下　拓哉、8(投)中西　聖輝、9(遊)村松　開人
  • ＤｅＮＡスタメン：1(二)牧　秀悟、2(左)佐野　恵太、3(一)筒香　嘉智、4(三)宮﨑　敏郎、5(捕)山本　祐大、6(右)Ｃ・ヒュンメル、7(中)蝦名　達夫、8(遊)石上　泰輝、9(投)Ａ・コックス

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「中日ドラゴンズ」のニュースまとめ
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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 9 7 2 0 .778 -
2 阪神 10 7 3 0 .700 0
3 広島 9 5 4 0 .556 2
4 巨人 10 5 5 0 .500 2
5 DeNA 10 3 7 0 .300 4
6 中日 10 2 8 0 .200 5

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 10 7 3 0 .700 -
2 楽天 10 5 4 1 .556 1
3 オリックス 10 5 5 0 .500 2
3 日本ハム 10 5 5 0 .500 2
5 ロッテ 10 4 6 0 .400 3
6 西武 10 3 6 1 .333 3