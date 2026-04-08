中日 vs ＤｅＮＡの試合開始前情報
- 対戦カード：中日 vs ＤｅＮＡ
- 開催球場：横浜スタジアム
- 過去の対戦成績：過去5試合: 中日1勝-ＤｅＮＡ4勝（4/7 中日3-5ＤｅＮＡ (ＤｅＮＡ)、9/18 ＤｅＮＡ7-4中日 (ＤｅＮＡ)、9/17 ＤｅＮＡ1-0中日 (ＤｅＮＡ)、8/31 中日0-2ＤｅＮＡ (ＤｅＮＡ)、8/30 中日9-7ＤｅＮＡ (中日)）
- 中日スタメン：1(三)福永 裕基、2(二)田中 幹也、3(中)花田 旭、4(左)細川 成也、5(一)Ｊ・ボスラー、6(右)Ｏ・カリステ、7(捕)木下 拓哉、8(投)中西 聖輝、9(遊)村松 開人
- ＤｅＮＡスタメン：1(二)牧 秀悟、2(左)佐野 恵太、3(一)筒香 嘉智、4(三)宮﨑 敏郎、5(捕)山本 祐大、6(右)Ｃ・ヒュンメル、7(中)蝦名 達夫、8(遊)石上 泰輝、9(投)Ａ・コックス
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「中日ドラゴンズ」のニュースまとめ
「横浜DeNAベイスターズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|9
|7
|2
|0
|.778
|-
|2
|阪神
|10
|7
|3
|0
|.700
|0
|3
|広島
|9
|5
|4
|0
|.556
|2
|4
|巨人
|10
|5
|5
|0
|.500
|2
|5
|DeNA
|10
|3
|7
|0
|.300
|4
|6
|中日
|10
|2
|8
|0
|.200
|5
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|10
|7
|3
|0
|.700
|-
|2
|楽天
|10
|5
|4
|1
|.556
|1
|3
|オリックス
|10
|5
|5
|0
|.500
|2
|3
|日本ハム
|10
|5
|5
|0
|.500
|2
|5
|ロッテ
|10
|4
|6
|0
|.400
|3
|6
|西武
|10
|3
|6
|1
|.333
|3