日々いろんな仕草で楽しませてくれるワンちゃん。中には「それ、どういうこと!?」と思うような行動もたくさんありますよね。

今回話題になっているのは、そんな“謎かわいい”行動を見せるワンコです。

我が家のいっぬ氏(1歳)の謎行動【エア味見】

(@walkie_jpより引用)

愛犬ぽち君(1歳・男の子)の動画をInstagramに投稿したのは、犬のハーネスショップ【Walkie】を営む「Walkie ウォーキー(@walkie_jp)」さん。

ぽち君は、飼い主さんの食事中に、とある“謎行動”を見せるそうです。

動画には、飼い主さんが一口食べるたびに、ぽち君も口をパクパクと動かす様子が! その姿はまるで、一緒に隣で食事をしているかのよう。まさに“エア味見”ですね!

しかも、飼い主さんが食べたのをしっかり確認してからパクッ、パクッと動かすというタイミングの良さ。もしかして飼い主さんの真似をしているんでしょうか? 可愛いすぎますね♪

この投稿は大きな反響を呼び、再生回数46.9万回以上、2.1万件のいいねを記録(4月7日時点)。「かわいい 一緒に食べてるつもりなんですね」「エアーでガッツリ食べてますね」「一緒に食べてる!! 真似してるんですかね! 可愛いです」「これ、確実に食べてますね笑笑」など、数々のコメントも寄せられました。

投稿主さんに聞いてみた

皆を虜にしたポチ君について、投稿主のWalkieさんにお聞きしました。

── お食事中はいつもこのように“エア味見”をするのでしょうか?

以前、私がおやつを食べている時に似たようなことをしていて、その時は「何してるのかな〜?」と思ってたのですが、今回(動画に残せた時)は明らかにマネしていたように見えたので、撮影しました(笑)

── 普段のご様子や性格、可愛らしいなと思うところなどを教えていただけますか?

普段はとにかくお散歩が大好きで、人懐っこく、怒ることも一切ない、優しい性格のワンちゃんです! 可愛らしい部分は頭がわかめの香りなのと、肉球がポップコーンの香りなことと、お散歩に行ったらいつも枝を誇らしく加える無邪気さです。

見事な“エア味見”を披露してくれたぽち君。人懐っこく穏やかな愛らしさは、普段の写真からも伝わってきますね♪