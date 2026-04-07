広島が巨人に完封勝利
先発投手：広島は森下暢仁が6回1/3回0失点の好投（2安打4奪三振）、巨人のＦ・ウィットリーは6回4失点で敗戦投手 得点経過： 4回裏：広島が2点を追加 5回裏：広島が2点を追加 6回裏：広島が1点を追加 注目選手：広島の大盛穂が1本塁打、2打点の活躍、広島のＳ・ファビアンが1本塁打、2打点の活躍、広島の佐々木泰が2得点の活躍。
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|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|8
|7
|1
|0
|.875
|-
|2
|阪神
|9
|6
|3
|0
|.667
|1
|3
|巨人
|9
|5
|4
|0
|.556
|2
|4
|広島
|8
|4
|4
|0
|.500
|3
|5
|DeNA
|9
|2
|7
|0
|.222
|5
|5
|中日
|9
|2
|7
|0
|.222
|5
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|9
|7
|2
|0
|.778
|-
|2
|日本ハム
|9
|5
|4
|0
|.556
|2
|3
|楽天
|9
|4
|4
|1
|.500
|2
|4
|オリックス
|9
|4
|5
|0
|.444
|3
|4
|ロッテ
|9
|4
|5
|0
|.444
|3
|6
|西武
|9
|2
|6
|1
|.250
|4