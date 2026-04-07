大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間6日、ワシントン・ナショナルズと戦い8-6で勝利した。先発マウンドに立った佐々木朗希投手はまたもピリッとしない投球になったが、米メディア『ドジャースウェイ』は不振の原因として考えられるポイントについて言及している。

毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］

同戦の佐々木は1-0と1点リードの3回に逆転2ランを浴びると、続く4回にはタイムリー、3ランで一挙4失点。最終的には5回6失点、被安打5、四球3といった投球内容だった。

開幕からの2登板で防御率7.00と失点がかさんでいる佐々木について、同メディアは「カリフォルニアポストのディラン・ヘルナンデス記者は、佐々木が抱える問題の根本は、フォークボールの感覚を失っていることにあると指摘している。同記者は、佐々木はワシントンでの登板ではフォークをわずか1球しか投げず、その1球が真ん中に入ってしまい、ジェームズ・ウッド外野手にスタンドへ運ばれたと述べている」と言及。

続けて、「佐々木は速球の制球は向上したが、その代償として球速が落ちており、平均球速は前回登板の97.6マイルから96.6マイルに低下した。彼自身は、スライダーを投げる際の腕の使い方がフォークに悪影響を与えているという見方を否定しているが、実際には両方の球種を同時に良い状態で投げられたことはこれまで一度もない」というヘルナンデス記者の見解を伝えている。

【関連記事】

【了】