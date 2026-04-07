西武の”33歳ベテラン”が打線に火をつける同点弾！　逆転劇で打撃戦制す「…















埼玉西武ライオンズ 最新情報



埼玉西武ライオンズの外崎修汰は7日、みずほPayPayドーム福岡で行われた福岡ソフトバンクホークス戦に「6番・二塁」でスタメン出場。4回に貴重な同点弾となる今季1号本塁打を放った。











西武は2回に1点を先制したものの逆転を許し、3－1とビハインドの状況で4回の攻撃を迎えた。この回先頭の5番・渡部聖弥が中堅フェンス直撃の二塁打で勢いをつけ、無死二塁で6番の外崎が右打席へと向かう。



ソフトバンク先発の大関友久は外崎に対し、3球連続ボールを続けてしまう。ソフトバンクとしては走者を溜めたくない場面。ここで捕手は外角にミットを構えたが、大関の4球目がやや甘く入ったところを外崎が逃さなかった。



豪快に振り上げるようなスイングで打ち返された打球は、大きな弧を描いて左中間スタンドに飛び込んでいく本塁打となった。球場の最深部まで打球を飛ばした外崎の一振りで、西武は首尾よく3－3の同点に追いついた。



これで勢いづいた西武は中終盤にさらに得点を追加し、最終スコア8－6でソフトバンクに逆転勝利。4月初勝利をあげ、今季成績を3勝6敗1分けとした。



貴重な同点弾でチームの勝ちに貢献した外崎は、「打ったのは真っすぐ。思い切り振り抜いた。ホームランになってよかった」とコメント。



5日の東北楽天ゴールデンイーグルス戦で、通算1000安打と通算200二塁打を同時達成した33歳のベテランが、この試合では圧巻のアーチを披露。詰めかけたファンに、まだまだパワー健在であることを披露した試合となった。

























【動画】ベテランも奮起、外崎の今季1号本塁打を見よ！

DAZNベースボールのXより













アップルパンチ炸裂🍎



外崎修汰 カウント3-0から

同点となるツーランホームラン！



⚾️ソフトバンク×西武



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