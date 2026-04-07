「大きな強みへと変貌」千賀滉大らメッツ投手陣、昨季とは違う！？　“真の…

千賀滉大 最新情報

ニューヨーク・メッツにとって、今季は安定した先発ローテーションが最大の強みになるかもしれない。7日（日本時間8日）の時点でチーム防御率3.13を誇り、MLBの先発投手陣の中では8位にランクインしていると、米紙『NYデイリーニュース』が報じている。

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昨季もメッツの先発ローテーションは序盤に好スタートを切り、千賀滉大投手を筆頭に強力な体制を築いていた。

しかし、シーズン後半には怪我でパフォーマンスを落とした千賀だけでなく、チーム全体で投手陣が苦戦し、最終的にプレーオフ進出を逃す屈辱を味わっている。

そう考えると、今回も同じ展開になると思うかもしれないが、今オフにはフレディ・ペラルタ投手というエースをトレードで獲得しており、一段と強さを増した。

そして、一時はマイナー降格を経験した千賀も復活を遂げており、クレイ・ホームズ投手と共に好スタートを切った一人となっている。

それを踏まえ、同紙はタイトルに「メッツの強力な先発ローテーションは強みになりつつある」と付け、

「メッツは昨季の失速時に欠けていた“真のエース”を手に入れ、昨季後半の昇格で圧倒的な投球を見せた新人の逸材が成長を続けており、千賀とホームズが目覚ましいスタートを切っている。

そのため先発ローテーションは、シーズン序盤から大きな強みへと変貌。

これにより、メッツには大きな夢を描く理由が生まれている」と伝えている。

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