dining bar hina（ダイニングバーヒナ）

忙しい毎日、ほっとひと息つく時間は必要ですよね。

お酒が好きな人は、barでの時間が楽しみという方も多いのではないでしょうか。

仕事に追われている人も、子育てに奮闘している人も、ゆっくりと美味しいお酒や食事を楽しみたい気持ちは同じ。

今回は、子育て中でも気軽にお酒やお食事が楽しめるお店「dining bar hina」を紹介します。

いつでも気軽に立ち寄れる立地

「dining bar hina 」は、茅ヶ崎駅北口をでてすぐの場所にあります。

店内の様子が分かる入口は、1人でも入りやすく、bar初心者でも気軽に訪れることができます。

店内は、大きな窓から光が差し込み、明るく開放的な雰囲気。日が暮れると、あたたかい照明が灯りまた違った雰囲気に。

約40種類のクラフトジン

dining bar hinaの特徴的なメニューは、世界各国のクラフトジン。それぞれに香りが異なるクラフトジンを約40種類取り揃えています。

豊富な種類のジン選びに迷ってしまったら、好みや気分を伝えることでおすすめのクラフトジンも提案してくれます。

ずらっと並ぶボトルデザインから気になるものを選んでみるのもいいですね。

飲み方も好みに応じてロック・ストレート・トニック割りなど自由に選択が可能。

飲み比べることで、好みのジンが見つかるかもしれません。

もちろんジン以外のベーシックなカクテルもあるので、気分に合わせて幅広く楽しめますよ。

中でも気になったのが、フルーツを使ったカクテル。

旬のフルーツを使った季節のカクテルは、ぜひ楽しんでもらいたいメニューのひとつだそうです。

火曜日は薬膳おばんざいDAY

毎週火曜日は薬膳おばんざいDAYとして、ごはん、みそ汁、おばんざい3種の定食を楽しむことができます。

薬膳には、疲労回復と新陳代謝を促し、体の水分のバランスを整える効能があります。

季節や体質、体調に合わせて食材や調理方法を選び身体のバランスを整えるもので、予防医学の観点からも注目されています。

また、薬膳茶の用意もあり、自身の体質や不調に合わせてぴったりなお茶を選ぶことができます。

お茶の葉を購入して、自宅でゆったり飲むことも可能。

通常メニューにも用意があるので、薬膳料理が身近に感じられます。

子どもと一緒でも大歓迎

そして、なにより感激したのが「子どもと一緒でも大歓迎」というお店のスタイル。

設備不足のファミリー歓迎店も多い中、dining bar hinaは本気の大歓迎。

なんとオムツ交換台やごみ箱まで設置されています。

子連れでbar？と思いがちですが、店内には子ども椅子の用意や絵本などもあり、あたたかく迎えてくれますよ。

少しの気分転換がしたい、大人はおいしいお酒を飲んで帰りたい…と、実際に子どもと一緒に来店される方もいるそうで、子育て中の方にも強い味方になってくれます。

子育て中にこんなお店が近くにあったらな、と思うほど親の気持ちも分かってくれるのは、家族で営んでいるお店ならではの魅力ですね。

様々なイベントも開催

dining bar hinaでは、色鉛筆画のワークショップやアコースティックライブ、怪談トークライブなど、定期的に様々なイベントが開催されています。

情報は随時店舗のinstagramに掲載されるのでチェックしてみてください。

おすすめのメニューや営業時間の変更なども、毎日更新されていますので、訪問前に確認するといいでしょう。

また、席数が少ないお店のため、3名以上での来店は、事前にDMで確認しておくと確実です。

貸切利用などにも対応しているので、相談してみてください。

まとめ

「barに行きたいけど、子どもが小さく足が遠のいている。」

「終電帰りに寄って帰りたい。」

「少人数で貸し切りパーティーをしたい。」

などなど、どんな人にも寄り添うお店が「dining bar hina」

お話をしているだけでも元気をもらえる明るいご夫婦が営むお店です。ぜひ足を運んでみてくださいね。

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